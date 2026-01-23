谷立言稱「自由不是免費」 郭正亮：只會讓人民更生氣

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）22日受邀在國防安全研究院主辦的座談會上發表專題講座，在演說中表示「自由不是免費的」。對此，前立委郭正亮指出，台灣的武器都是用買的，從來就不是免費的，他認為這種講法毫無幫助，只會讓在野黨、台灣人民更生氣。

郭正亮。(圖/中天新聞)

郭正亮在今（23）日中天節目「中天辣晚報」上表示，今天美國來了2位軍火商，所以谷立言講這話也不意外，就是幫美國廠商說話。可是谷立言講這個話，如果有暗示在譴責台灣，那就很對不起台灣，因為台灣的武器都是用買的，從來就不是免費的。台灣對美國的軍購已經夠多了，怎麼會是免費呢？

郭正亮說，其次台灣買了那麼多軍品，美國遲遲不交貨，像話嗎？這當然會導致台灣內部一定會有一些老百姓感到不滿，要藍、白營問個清楚。谷立言有回答這個問題嗎？為什麼收了錢不給貨？什麼時候要給？如果現在通過預算再買，什麼時候給，美國有把握嗎？

谷立言應邀演講。(圖/AIT)

郭正亮指出，講這種話沒用，講這種話，其實有些人看了會很生氣。「我給你錢，你不給貨，那我為什麼要再通過？」。他說，相信中天這個節目AIT有在看，谷立言最好站在中間角色，不要因為美國軍火商來了，就講軍火商的話，應該站在中間角色，盡速去催軍購交貨。

不過郭正亮認為，谷立言也沒能力催，美國國務院、軍方，誰會甩谷立言。他說，美國的軍方還有國務院，起碼給台灣一個答案，但他沒有聽到任何人回答這個問題，就是為什麼給了錢不交貨？不交貨的程度是高達新台幣6000、7000億元，現在又叫台灣編1.25兆元。

郭正亮表示，賴清德總統提出的1.25兆元軍購，實際的清單大概只有3000億元，美國可以這樣編預算嗎？所以他覺得谷立言講這些話沒有用，請問台灣政府有按照美國政府的規格送預算嗎？如果谷立言要這種講法，只會惹更多人生氣，「你就是一面倒，就是軍火商代表，就是為民進黨」。

郭正亮直言，谷立言講這個話，對於通過國防預算沒有幫助。他說，谷立言應該是要鼓勵台灣朝野能夠好好對話，達成共識，把總預算付委，同時把軍購特別預算能夠買到的武器清單儘早公布，這樣才是解決問題。

郭正亮還透露，今天問一些藍、白營的朋友，每個人聽了都非常生氣。他說，不要以為這樣藍、白營會有壓力，其實只會讓在野黨更生氣，不願意付委，所以毫無幫助。

