谷立言稱「自由非免費」 黃國昌：花錢買的武器總該拿到吧

AIT處長谷立言日前表態，支持總統賴清德提出的8年1.25兆元國防特別條例，他昨（22）日又表示，「自由不是免費的」，美國阻止侵略但不獨自承擔。對此，民眾黨主席黃國昌今（23）日表達認同，但他強調，台灣人民花這麼多錢去買軍購，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器要怎麼提升國防戰力？​

黃國昌指出，民眾黨對於長期以來台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化、貿易乃至於各個層面上的交流，要表達感謝跟支持。不過台灣是一個民主法治的國家，在一個民主體制內，怎麼尊重一個民主國家內部民主機制的運作，相信美國是一個傳統的老牌民主國家，對這件事情應該非常了解。

廣告 廣告

「民眾黨立法院黨團會不會有什麼壓力，我可以很清楚跟大家講，完全不會有任何壓力。」黃國昌直言，他去華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣就會有任何壓力？他強調，民眾黨負責任的對象是選民、是台灣、是台灣人民到底怎麼想、台灣人民最大的利益，「至於谷立言説『自由不是免費的』，這句話說得當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花了這麼多錢去買軍購。」

黃國昌提到，同時也要說的是，台灣人民花這麼多錢去買軍購，我們花錢買的東西，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器要怎麼提升國防戰力？「所以有個問題我問了非常久，現在是到底台灣只要付錢就好，付完錢就提升台灣的國防戰力？還是要拿到武器才能提升台灣國防戰力？」

民眾黨團自提軍購特別條例 黃國昌：將邀陸海空軍專家共同參與

另外，黨團版的軍購特別條例預計下周提出，黃國昌說，本來就有黨團版，這周末還會再進行一次內部諮詢會議，邀請陸海空軍專家共同參與。黃國昌提到，在提出時程上，還在等賴清德總統的回應，「因為卓榮泰一開始叫戰，然後自己又龜縮回去，所以我有邀請賴清德總統公開辯論，如果多數台灣人民認為賴清德講得有道理，民眾黨團8票，我以黨主席身份保證，支持行政院版」。

黃國昌提到，到目前為止，還沒聽到賴清德的回應，賴清德或許可以先思考要不要爭取一下，透過公開辯論的方式，讓台灣人民一起做最後的裁判，這就是民主的精神，也是台灣民主的可貴。

更多風傳媒報導

