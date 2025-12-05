谷立言與賴清德、蕭美琴共進餐敘：美國對台灣承諾堅若磐石

賴清德、蕭美琴、谷立言共進餐敘。 圖：翻攝自AIT臉書

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）今（5）日透過臉書發文，張貼美國在台協會處長谷立言與總統賴清德、副總統蕭美琴共進餐敘的照片。谷立言表示，美台將持續攜手前行，共同打造更安全的世界。他強調，美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。

谷立言表示，他很榮幸近日與賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。

谷立言指出，展望 2026 年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。他強調，美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。

