谷立言與鄭麗文會面 AIT：雙方均強調兩岸分歧須以和平解決

美國在台協會（AIT）處長谷立言、政治組組長羅峻平、政治組政治官江俠瑾拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。（圖：鄭麗文辦公室提供）

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日與國民黨主席鄭麗文會面。AIT發言人表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平、兩岸分歧須以和平不受脅迫且兩岸人民都能接受的方式解決，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的舉措。

谷立言、AIT政治組組長羅峻平、政治組政治官江俠瑾12日拜會國民黨主席鄭麗文，台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜與會。國民黨發布新聞稿指出，鄭麗文在國民黨中央黨部接見谷立言一行，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見。

AIT發言人晚間回覆媒體提問時提到，谷立言12日與鄭麗文於國民黨部會面，並在會中提及美國致力維持台海和平與穩定。雙方強調兩岸分歧須以和平、不受脅迫且兩岸人民都能接受的方式解決。谷立言也重申美國支持兩岸對話，並反對任何片面改變現狀的舉措。

媒體報導指出，自上月18日國民黨主席改選投票結束後，中國大陸、美國等國便私下透過各種管道接觸或約見拜會鄭麗文，希望建立有效的溝通管道、保持良好關係，谷立言原定6日邀鄭麗文當面會談，但鄭麗文臨時有私事要務，因而推遲至本週會面。