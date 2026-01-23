谷立言表態挺國防預算 賴總統:請在野別再擋盡速審議

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

在野黨八度擋下總統賴清德提出的1.25兆國防預算，前一天（23號）AIT處長長谷立言說重話，強調"自由均有代價"，也表示力挺賴總統提出的特別預算，今（23號）總統也回應，台灣面臨中國威脅，對國軍最好的支持就是通過預算，也請在野黨不要再擋、盡速讓預算審議。

家電業者vs.總統賴清德：「台灣股市衝破三萬點總統，賴總統蒞臨掌聲鼓勵。」

被業者大讚股市3萬點總統、經濟好，賴總統逛電器展好心情全寫臉上，對卡啦ok機特別感興趣。

廣告 廣告

記者vs.總統賴清德：「總統你有想要買那個卡拉OK機嗎，我是好奇哈哈。」





谷立言表態力挺1.25兆國防預算 賴總統：請在野別再擋盡速審議

谷立言表態力挺1.25兆國防預算 賴總統：請在野別再擋盡速審議 （圖／民視新聞）





不只看卡啦ok機，烤箱做的年菜似乎也讓總統好想吃，台灣去年經濟成長率高達7.37%、創15年最優，國內經濟好，但國家安全也得顧，但賴總統提出的8年1.25兆國防特別預算，至今已8度遭在野黨擋下，美國在台協會處長谷立言說重話，強調"自由均有代價"，總統賴清德也提出相同說法。

總統賴清德：「自由不是免費的，Freedom Is NotFree，是美國一句俗諺，台灣現在面臨中國的威脅，我們一定要大力支持國軍，有道是工欲善其事必先利其器，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算，儘速審議完畢。」

總統再度喊話藍白，盡速讓預算排審，力挺國軍，有充足預算和武器裝備，才能讓他們無後顧之憂。中國對台文攻武嚇之際，俄烏戰火也沒停，但烏克蘭總統澤倫斯基，日前點名台灣，竟提供製造飛彈的電子零件。





谷立言表態力挺1.25兆國防預算 賴總統：請在野別再擋盡速審議

谷立言表態力挺1.25兆國防預算 賴總統：請在野別再擋盡速審議 （圖／民視新聞）





總統賴清德：「台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入，歐美制裁俄羅斯的行列，請烏克蘭澤倫斯基總統，把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭。」

和平必須以實力維持，台灣和民主盟友站在同一陣線，力抗威權國家。





原文出處：谷立言表態力挺1.25兆國防預算 賴總統：請在野別再擋盡速審議

更多民視新聞報導

藍白慘遭打臉！谷立言疾呼自由不是免費 張惇涵妙喻「鄰居提醒1事」

藍白要求「公開透明平台」辯論 張惇涵：立法院應該沒有會議室台子不平

小三通25週年 邱垂正：將持續提供優質服務

