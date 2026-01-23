谷立言表態「自由不是免費的」 吳志中喊話：台灣國防武力不能落後

記者陳思妤／台北報導

藍白第8度封殺1.25兆國防特別預算條例，AIT美國在台協會處長谷立言也罕見說出重話，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」，《紐約時報》更指出，美方可能會擴大對在野黨施壓。對此，外交部次長吳志中今（23）日也直言，自由本來就不是免費的，自己的國家本來就是自己要捍衛，台灣在中國強大威脅下，增加國防武力嚇阻中國侵略是很重要的事情。

對於谷立言罕見重話發聲，吳志中今天受訪時直言，「自由本來就不是免費的」，如果沒有盟軍努力參與二戰，今天國際秩序就會不一樣，最近退役上將霍守業也講說必須要善戰才可以，增加國防軍備是目前自由世界的趨勢。

吳志中指出，地緣政治、國際秩序都在重組，歐洲也朝著GDP的5%目標在前進，目前歐洲唯一達到的是波蘭，而德國和法國是朝著方向在走；亞洲更不用講，日本也在增加國防經費，韓國甚至提到可能要建造核武潛艇，所以台灣國防武力不可能落後這麼多國家，尤其台灣在中國強大威脅下，增加國防武力嚇阻中國侵略是很重要的事情。

媒體也追問，怎麼看《紐約時報》報導，美國川普政府敦促台灣為國防承擔更多責任，但賴清德增加國防經費的計畫受阻，美方可能擴大對在野黨的施壓？吳志中直言，過去國防經費就是不足，增加到GDP的5%也不是明年就要達到，而是短中期目標，台灣一直被認為是世界可能發生衝突的地方，這不是台灣在看，而是歐洲也這樣看，很多高峰會議都談到維護台海和平的重要性。

「我們自己的國家本來就是自己要捍衛」，吳志中說，如果在被這麼大的關注下，台灣還把捍衛台灣的事情交給別人，這都不是好事。他強調，台灣不是尋求跟中國打一場戰爭，而是尋求捍衛自己，尋求跟國際社會更多的共同利益。

吳志中強調，一旦共同利益產生，世界各國會用自己的方法捍衛台灣海峽和平安全，而武力就是其中一部分，所以外交部跟國防部一樣，扮演比過去更重要的角色，也朝著這方向在走，努力透過外交方式維持台海和平，這也是目前大家期待的方式。

吳志中直說，戰爭若爆發，不論誰輸誰贏都太晚了，透過外交跟國際社會共同努力來制止中國侵略野心，是外交部的重要任務，也是正在做的事。

