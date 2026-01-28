谷立言表態「自由不是免費」 國台辦崩潰：民進黨甘願當遏制中國的棋子

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，AIT美國在台協會處長谷立言日前也罕見重話表態，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」。對此，國台辦今（28）日氣炸扯，「台灣是中國的台灣」，還痛批，民進黨當局甘願當遏制大陸的棋子。

對於谷立言表態，「自由不是免費的」，國台辦發言人張晗稱，「台灣是中國的台灣」，解決台灣問題是中國人自己的事。她還嗆，「民進黨當局甘願充當遏制大陸的棋子、服務美國的工具」，大肆揮霍島內民眾的血汗錢對美輸誠獻媚，最終只會把台灣推向危險境地，讓台灣同胞深受其害。

此外，谷立言也指出，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已經在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場」，能推動台灣國造研發的進展。對此，張晗宣稱，這個美國軍火公司的相關人員早在2024年就因參與對台軍售被中國有關部門製裁。

張晗還嗆，民進黨當局為謀獨私利，在窮兵黷武的邪路上狂奔，不僅甘當美方的「提款機」，還允許美國軍火商把生產鏈搬上島，配合外部勢力不斷將台島變成地雷島、彈藥庫，其所作所為是在害台、毀台，終將為台灣民眾帶來深重災難。

