谷立言訪台中市府 盼深化各領域產業交流合作

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市政府今天發布新聞稿表示，美國在台協會處長谷立言昨天訪中市府。谷立言表示，台中是人工智慧、自動化等產業的重要聚落，希望未來能深化各領域交流與合作。

台中市政府今天發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson），於24日訪台中市府，由盧秀燕接待。雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，也期盼在現有的良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene），則是昨天拜會台中市府，由盧秀燕等人接待，會中盧秀燕贈送谷立言中台灣燈會「姆明（MOOMIN）」小提燈、鳳梨酥及春聯，雙方彼此祝賀新年快樂。

盧秀燕會中表示，台中市近年持續推動多項重大市政建設，包括國際會展中心啟用，以及智慧製造與精密機械產業聚落蓬勃發展，台中樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。

谷立言說，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域交流與合作。（編輯：林恕暉）1150130