谷立言讚1.25兆花得更聰明 承諾美方「盡速」交貨 完美支撐軍事需求

美國在台協會（AIT）台北辦處處長谷立言稱讚1.25兆國防特別預算是更明智的國防支出，美方也會盡快交付關鍵系統。（圖片來源／AIT）

針對1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今（22）日再次表達力挺態度稱，自由非免費，美國只能在友盟自力自助程度內提供協助，相關預算至關重要，美方會盡快交付關鍵系統。他並釋出風向，包括中口徑彈藥測試場等4項進行中的合作案。

國防安全研究院今日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，董事長霍守業致詞時指出，和平並非廉價，善戰者善於止戰，止戰的先決條件，就是必須精於備戰。

霍守業以日本、韓國、菲律賓及歐洲國家紛紛強化軍備為例稱，臺灣強化國防投資已是「迫在眉睫」的課題。

霍守業：國防投資迫在眉睫，AI徹底改變嚇阻能力

谷立言則是以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題發表演講，肯定臺灣強化自我防衛能力的努力，並探討雙方如何深化合作以應對區域挑戰。

臺美合作新況： 美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言透露四項臺美合作新況，包括Anduril為關鍵零組件尋找多源供應商，其次，Shield AI大量投資供應鏈，並與漢翔公司合作。 第三是諾斯洛普·格魯曼在臺設立一座中口徑彈藥測試場，並且透過技轉、專家培訓等，推動國造研發專案。 第四項為AI人工智慧互補，可用於無人機、指揮管制、防空，平台開發邊緣運算及其他領域，以徹底改變嚇阻能力。

谷立言直言，某些國家操弄國際規則以壯大自身國力，卻犧牲美國及其夥伴國家，認為經濟互相依存就能確保和平，導致許多美國盟友在國防上的投入不足。

川普緊急調整戰略，自由非免費盟友要付出

谷立言指出，在美國總統川普的領導下，美國正緊急調整戰略，確保繼續保持世界領先地位，同時避免重蹈上世紀世界大戰的覆轍，摒棄無節制的全球化。

國防安全研究院舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，董事長霍守業致詞時指出，止戰的先決條件，就是必須精於備戰。（圖片來源／國防院）

谷立言描述美國立場稱，取而代之的不是「孤立主義」，而是聚焦於積極的外交和強而有力的威懾，確保全球和平，美國將堅定地與盟友站在一起。

「自由並非免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助。」谷立言接著提及白宮「國家安全戰略」，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略。

但他也稱，美國不應獨自承擔這項負擔，呼籲盟友要加大國防投資，尤其要投資於遏止區域侵略的能力。在日本、韓國、菲律賓與澳洲等國家的支持下，美國正在第一島鏈沿線，部署最先進的防禦能力。

拒止奪臺灣企圖，臺灣轉型全球國防供應鏈重鎮

谷立言指出，盟友也對自己國家的部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，集體確保有能力拒止「任何奪取臺灣的企圖。」

谷立言說，總統賴清德承諾2030年的國防預算將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算來實現目標，「是的，臺灣正著手增加支出。但最重要的是，支出的方式變得更聰明」。

谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求，雙方產業界正在合作，要將臺灣轉型為全球國防供應鏈的重鎮。

