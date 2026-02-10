谷立言赴總統官邸拜早年同框「斑斑」 賴清德：持續強化台美國防產經交流

農曆春節前夕，美國在台協會（AIT）處長谷立言特地前往賴清德總統官邸拜早年。（圖／翻攝AIT臉書）

農曆春節前夕，美國在台協會（AIT）處長谷立言特地前往總統官邸拜早年，谷立言透露，雙方針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論，新的一年台美將繼續致力於並肩同行。總統賴清德今天（10日）轉發AIT貼文，並表示，台灣與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。

AIT處長谷立言今在官方社群發文寫下，「我很榮幸能與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，延續我們好友間節慶互訪的傳統。我們針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。展望馬年，我們將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界！」

賴清德下午轉發AIT貼文並寫下，很高興自己與副總統蕭美琴邀請AIT處長谷立言、副處長梁凱雯等朋友共進晚餐。除了歡慶農曆新年，雙方也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。

賴清德指出，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。

賴清德強調，台灣與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。他相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。



