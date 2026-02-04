谷立言送超大顆「子母壽桃」！吳釗燮驚呼：最特別的農曆年禮物

谷立言送吳釗燮超大顆「子母壽桃」。 圖：翻攝自吳釗燮X

[Newtalk新聞] 農曆新年將至，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（4）日與國安會秘書長吳釗燮會面，並送上一顆非常大顆的「子母壽桃」，讓吳直言這是他收過最特別的農曆新年禮物。

吳釗燮透過社群媒體X發文表示，這是他收到過最特別的農曆新年禮物，來自谷立言的「子母壽桃」。

吳釗燮說，谷立言對台灣的熱情真的無人能敵。他並祝大家馬年快樂，也祝美國獨立 250 週年快樂。

據了解，這顆超級大顆的「子母壽桃」裡面有許多小顆的壽桃可以食用。

民眾黨主席黃國昌透過專訪表示，谷立言介入台灣的內政太深了。AIT回應《中央社》表示，尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力，進行真誠辯論。

