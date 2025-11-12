谷立言邀鄭麗文 適當時機訪華府

國民黨主席鄭麗文昨天首次主持中常會，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨親赴國民黨中央拜會，雙方會談一小時，台美關係與兩岸情勢是重中之重。據轉述，谷立言和鄭麗文皆同意，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對於現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。谷立言並邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流，深表期待。

賴清德總統日前表示，台灣的國防預算目標二○三○年達ＧＤＰ百分之五，鄭麗文接受外媒專訪時曾公開反對指，台灣無法承擔將國防預算提升至ＧＤＰ的百分之三以上，這可能擾亂政府的支出計畫，並強調「台灣不是提款機」。據了解，鄭麗文勝選黨魁後，美方即私下透過管道表達有意拜會，首要確認國民黨對國防預算的立場。

國民黨中央與ＡＩＴ近日密集敲定會面時間，基於對美方尊重，國民黨對相關細節保密到家，本報昨天直擊ＡＩＴ座車駛入國民黨中央黨部；美方也格外低調，為迴避媒體拍攝，雙方會談一小時後，座車由入口車道逆向駛離。

國民黨會後發布新聞稿指出，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛良好融洽。鄭麗文表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。鄭麗文對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

雙方也肯定能就多項議題進行開放而建設性的對話，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言在會中也誠摯邀請鄭麗文，於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

ＡＩＴ發言人會後表示，谷立言強調美國致力於維護台海和平穩定，並重申美國支持兩岸對話，反對任何片面以武力改變現狀的作為；谷立言與鄭麗文也強調兩岸分歧必須以和平方式、不受脅迫且以海峽兩岸人民都能接受的方式解決。

ＡＩＴ與會人員包括谷立言、政治組長羅峻平、政治組政治官江俠瑾；國民黨方面則為鄭麗文、台北論壇基金會董事長蘇宏達、國際部主任董佳瑜。

