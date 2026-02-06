谷立言頻談台國防預算 蕭旭岑：只比科長大一點、要求東要求西很奇怪

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前稱AIT處長谷立言態度與華府落差大、谷立言介入台灣的內政太深了，配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣，曾引起議論。國民黨副主席蕭旭岑今（6）日接受廣播節目專訪時則說，谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是，台灣被比司長小的官員要求東要求西，很奇怪。

蕭旭岑接受王淺秋千秋萬事專訪。（圖／中廣千秋萬事節目提供）

蕭旭岑今天接受廣播節目千秋萬事專訪。針對美方近日有數位參議員點名在野黨立委批評，蕭旭岑說，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長，他擔任副主席以來也跟美官員見了幾次，他只跟美官員表達，美國是不是民主國家？是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑說，一般黨內同志也不見得知道罵在野黨的那些美國參議員是何方神聖，這些只是議員而已，而谷立言在美國國務院體系，只比科長大一點，搞不好連司長都不是。蕭旭岑說，自己訪陸，國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪？

蕭旭岑表示，國防預算本來就要審，但只是因為不願編列軍人加薪預算，所以才卡住，只要合理，國民黨從來都不擋軍購，而民眾黨已提了版本，國民黨未來可以考慮，針對這樣的條例草案更嚴格的審視，民眾黨版可作為參考。



