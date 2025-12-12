谷立言願說明國防預算問題 邱毅不屑：先說清楚五角大廈機密文件

美國在台協會處長谷立言稱可以回答針對國防預算的問題。（資料畫面）

美國在台協會處長谷立言近日針對1.25兆國防預算表示，當立法院進入預算細部審查階段，很期待可以回答台灣立委們的各項問題。對此，前立委邱毅今（12日）提到《紐約時報》引述由五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫的優勢簡報，他直言，谷立言先將美國五角大廈這份機密文件好好說清楚，「這是我的期待，應該也是大部分台灣人民的期待」。

行政院提出攸關強化國防的1.25兆預算特別條例，但在程序委員會就遭到藍白擋下，無法交付委員會審查。美國在台協會處長谷立言接受專訪時表示，當立法院預算進行細部審查階段時，很願意回答立委們的各種問題。

對此，前立委邱毅在臉書發文指出，美國五角大廈的機密文件在媒體爆光，裡面的兩個訊息是台灣必須重視的，一是依美國戰爭部的兵推結果，在台海戰爭中，美國將會敗給中國。2023年美國華府智庫CSIS兵推，在24個情境裡，有22個是美勝中敗，不過才時隔兩年，優劣情勢卻完全倒過來，變成美敗中勝，這或許正是美國總統川普不想介入中日紛爭的關鍵原因，剛公布的美國國安戰略報告是採取戰略收縮，有放棄第一島鏈的明顯跡象，應該是美國知難而退的抉擇。

邱毅說明，第二個訊息是台灣迫切必須考量的機密報告，指出美國援台或售台武器根本到不了台灣，因為還沒抵達台灣交貨，就被中國的東風快遞毀滅殆盡，即使美國派出最大排水量的福特艦，也難逃被擊沉的命運，「這麽大的風險，你認為精打細算的川普還會介入台海戰爭嗎？而如果美國武器根本運不到台灣，台灣花這麼多錢向美國買武器做什麼？」邱毅認為，現在在立法院的1.25兆採購武器特別預算，已經可以做廢退回。

邱毅表示，「谷立言表示願意來立法院說明，不過要說明什麼？什麼是台灣人民最關心的？先把美國官方五角大廈機密文件好好說明清楚，這是我的期待，也應該是大部分台灣人民的期待」。





