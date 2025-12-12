谷立言願赴立院說明軍購 黃國昌：沒僭越到監督外國行政官員的地步

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對AIT（美國在台協會）處長谷立言日前接受媒體專訪時，指若國防特預算進到國會，他樂意到國會回答藍白立委的問題。民眾黨團總召黃國昌今（12日）表示，我們還沒有僭越到去監督外國行政官員的地步，且相信谷立言對於在正常民主國家的民主憲政秩序下，行政、立法應怎互動，應該有這樣的認識跟了解。

民眾黨團上午召開「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪時，媒體提問，怎麼看谷立言表示，願意就國放預算來跟立院溝通？黃國昌指出，想先說明一下，中華民國是個民主法治國家，行政、立法權彼此之間怎麼樣相互監督制衡、互動，應該有的分際，相信美國這個老牌民主國家，應該非常清楚。

黃國昌表示，在美國，美國行政權跟國會應該要怎麼互動，相信有非常傳統的歷史，也有非常好民主憲政的資訊，中華民國在針對相關重要議案進行討論時，我們立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有僭越到去監督外國的行政官員的地步」。

黃國昌提到，他也跟谷立言見過面，相信谷對於在一個正常民主國家的民主憲政秩序下，行政、立法應該要怎樣互動，應該是有這樣子的認識跟了解。

