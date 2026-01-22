谷立言：自由不是免費 美國只在盟友自助前提下幫助

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天（22日）表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國《國家安全戰略》提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔，呼籲夥伴加大國防投資，尤其要投資於遏止區域侵略的能力。

國防院22日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」講座，邀請AIT處長谷立言（圖）專題演講。（中央社）

國防安全研究院上午在台大舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，邀請谷立言（Raymond Greene）以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講；外交部政務次長陳明祺、國防部整評司長苗蕙芬、國安會諮詢委員黃重諺等人出席。

谷立言表示，現在不惜一切代價對全球主義的虛假追求，讓世界面臨當前的生存威脅時措手不及，長久以來大家視而不見，某些國家操弄國際規則以壯大自身國力，卻犧牲美國及其夥伴國家，認為經濟互相依存就能確保和平，導致許多美國盟友在國防上的投入不足。

谷立言指出，在美國總統川普的領導下，美國正在進行緊急的戰略調整，確保美國繼續保持世界領先地位，同時避免重蹈上世紀世界大戰的覆轍，摒棄無節制的全球化，取而代之的不是孤立主義，而是聚焦於積極的外交和強而有力的威懾，確保全球和平，美國將堅定地與盟友站在一起。

「自由不是免費freedom is not free」，谷立言強調，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國白宮《國家安全戰略》提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔，呼籲夥伴加大國防投資，尤其要投資於遏止區域侵略的能力。

谷立言說，在日本、韓國、菲律賓與澳洲等盟友的支持下，美國正在第一島鏈沿線部署最先進的防禦能力，盟友也對自己國家的部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，並集體確保有能力拒止任何奪取台灣的企圖。

谷立言提到，《國家安全戰略》明確指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，鑒於台灣在經濟上的重要性，台灣的戰略位置使得遏止台海衝突對美國、世界與台灣自身的安全至關重要，台灣致力於履行其維護區域和平關鍵角色的決心已日益清晰，自他1年半前回到台灣以來，對於台灣國防改革的規模和速度留下了深刻印象。

谷立言說，台灣軍方的招募與留營率達到近年最高水準，台灣軍人現在最需要的是完成任務所需的工具，因此總統賴清德承諾2030年的國防預算將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算來實現目標，台灣正在進行更明智的國防支出。

谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合台灣的軍事需求，美國致力於盡快交付關鍵系統，美國正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎，並將台灣轉型為全球國防供應鏈的重鎮。

谷立言說明，美國始終堅持以和平方式解決兩岸分歧，在此之前將支持繼續維持現狀，也得益於《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力，過去數十年來都是全球和平與繁榮的基石，台灣為恢復兩岸軍事平衡所採取的努力，排除動武作為選項，並賦予台灣在適當時機進行對話的信心。

谷立言最後表示，美方相信透過安全援助、加強供應鏈安全以及促進國防工業合作在內的共同努力，將使台灣更加安全、更有韌性、更加繁榮，透過攜手合作，必將造福美國、台灣乃至全世界人民。