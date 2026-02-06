谷立言：台美邁向黃金時代 台灣是非常可靠、信賴的夥伴

谷立言表示，美國特別重視安全可靠的供應鏈，台灣是個非常可靠、非常可信賴的夥伴。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國在台協會(AIT)處長谷立言今天到台中參訪機械產業，他表示，美國特別重視安全可靠的供應鏈，台灣是個非常可靠、非常可信賴的夥伴，台美除了在半導體或AI產業合作，也將在實體AI、高階機器人合作，協助美國達到川普總統再工業化目標。

谷立言表示，台灣與美國已經在邁向黃金時代，去年台灣變成美國第4大的貿易夥伴，美國也是台灣最大的出口目的地，台灣最大投資來源。

谷立言指出，台美不僅在半導體、AI產業合作，現在有更多的機會結合美國與台灣互補經濟，特別在實體AI，美國需要很高階的機器人、機械能力，台灣有非常強的產業與經驗，有助實體AI產業，幫助美國再工業化。在此前提下，美國需要自動化技術，台灣能協助美國達到川普總統再工業化的目標。

谷立言也說，美國現在特別重視安全可靠的供應鏈，以前很多美國的公司最重視成本，現在轉為重視安全，他強調，台灣是非常可靠、非常可信賴的夥伴，他認為在建立安全的供應鏈，台灣可以扮演非常重要的角色。

立法院副院長江啟臣今天邀請谷立言參訪台中精機，董事長黃明和親自接待，江表示，先前與谷立言聊到台中製造業，尤其美國推動再工業化，希望未來AI與機器人產業，台美可以在產業鏈上發揮互補的優勢，相信對台灣產業與美國AI方面發展，可以發揮最大的優勢與效益，對未來台中的產業發展絕對有幫助。

台中市長盧秀燕、美國在台協會處長谷立言今(6日)受邀出席由立法院副院長江啟臣辦公室等主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與台灣AI機器人產業代表交流。(記者廖耀東攝)

