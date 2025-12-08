谷立言、多位AIT新官員都來了 林佳龍：強化台美互信夥伴關係
[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍昨（7）日表示，台北賓館於 5 日晚間在金黃色燈海的點綴下，迎來台灣美國事務委員會舉辦年度「花園酒會」（Garden Party）。林佳龍感謝美國在台協會（AIT）長期支持台灣，並表示外交部將在總統賴清德「價值外交」理念基礎上推動「總合外交」政策，持續強化台美在科技與供應鏈韌性上的互信夥伴關係。
林佳龍並親自接待首次以美國在台協會（AIT）處長身分參與活動的谷立言（Raymond Greene），以及多位 AIT 新到任官員與華語學校新任校長高大海（Michael Graham）及該校師生，在聖誕節前夕的溫馨氣氛中，共同為台美的友誼舉杯慶賀。
林佳龍特別感謝 AIT 長期支持台灣，並指出外交部將持續以總統賴清德的「價值外交」為基礎，推動「總合外交」，透過榮邦計畫深化與友邦合作、與理念相近國家共享民主自由，並強化台美在科技與供應鏈韌性上的互信夥伴關係。
林佳龍轉述，谷立言在致詞時幽默回顧華語學校 70 年歷史，從一開始設於台中，到遷至陽明山，再到內湖的現址，笑稱「越搬越靠近 AIT」。谷立言也表示，這項計畫除了讓許多美國外交官打下紮實的中文根基，也成為台美夥伴關係的重要基礎。
活動上，兩位學生代表也分享在台學習中文的心得。他們以「從從容容、游刃有餘，到匆匆忙忙、連滾帶爬」形容學前的美好想像與現實的轉折，直呼「中文真的不簡單」，引起現場一陣歡笑。
林佳龍並感謝台美會的用心安排，也欣見總統府前秘書長李大維、WTO 副常任代表林良蓉、無任所大使劉柏君等多位貴賓出席共襄盛舉。他說，在東西方樂器交織的音樂演出中，度過一個充滿節慶氣息、難忘的夜晚，也讓台美情誼更加深厚，在未來持續攜手並肩前行。
更多Newtalk新聞報導
挺政院不執行《財劃法》 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭
搶台中市長能贏江啟臣？ 楊瓊瓔：盧秀燕對我們都非常鼓勵
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 180
俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易
俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆，打算在未來幾天與歐洲領袖磋商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 23
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3
美國「國家安全戰略」8度提台灣！外交部：感謝明確指出台灣重要性
美國白宮於美東時間2025年12月4日公布川普政府的「國家安全戰略」，內容8度提到台灣，更強調美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務。對此，外交部今（6）日發布新聞稿，外交部長林佳龍表示，高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
梁東屏專欄：高市早苗支持度攀高 中國戰狼外交碰了個大釘子
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
川普新版國安戰略點台灣8次 涉台措辭升級
[NOWnews今日新聞]美國川普政府5日發布《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy，NSS），目標透過增強美國及其盟友的軍事實力，來防止與中國在台灣和南海問題上發生衝突。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
謝長廷獲頒旭日大綬章 台日友人齊聚共見外交榮耀
總統府資政謝長廷，在駐日8年期間，以「善的循環」理念推動台日交流獲得日本德仁天皇頒發「旭日大綬章」。謝長廷支持者6日晚上在圓山大飯店為他舉辦祝賀會，行政院長卓榮泰出席並在致詞時轉達賴清德總統的感想表示，謝大使能代表台灣人民，在皇居接受日本天皇親授勳章，是國家極為重要的榮耀。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
【全球大頭條】美戰爭部長：以實力嚇阻中國 華府無意改變台灣現狀｜#鏡新聞
日本和中國外交衝突延燒，印太區域和平受到威脅。美國國防部長赫格塞斯，周末參加「雷根國防論壇」發表主題演講，提到川普政府追求與中國發展穩定、和平、公平的貿易，還有相互尊重的關係，尤其華府，無意改變台灣現狀。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台灣連續2年參與菲外科年會 深化跨國醫療合作
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促進青年醫師交流，持續深化跨國醫療合作。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 33 分鐘前 ・ 9
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 213
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 17 小時前 ・ 368
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 15 小時前 ・ 170
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1