谷立言：投資國防強化嚇阻 讓動武不再是選項

針對美國總統川普(Donald Trump)提出「國家安全戰略」(NSS)報告後的第一島鏈局勢，以及台灣國防預算一直未能在立法院付委等議題，美國在台協會處長谷立言(Raymond Greene)今天(22日)表示，自由不是免費，美國的付出取決於朋友願為自己付出多少，台、美合作強化嚇阻能力的最終目的是創造一個「不受脅迫的對話環境」，台灣採取的行動將讓動武不再是選項，並讓台灣有足夠的自信在適當時機展開對話。

國防安全研究院舉辦「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，AIT處長谷立言應邀以「攜手投資安全繁榮的未來」為題發表演講。

美國修正路線 藉外交與嚇阻確保和平

谷立言表示，我們身處一個充滿安全挑戰的時代，嚴峻程度是1930年代以來未見，不計一切代價追逐全球化(globalism)的錯誤理想，讓世界對當前迫在眉睫、危及存亡的安全威脅準備不足，我們長期以來竟對某些國家玩弄全球規則的事實視若無睹，而認為只要經濟相互依賴就能確保和平的想法，也讓許多美國盟友在自身防衛上投入不足。

谷立言指出，美國在川普領導下正在修正以確保美國能持續保持領先，同時避免上世紀兩次世界大戰的悲劇重演。他並表示，路線修正的第一步就是果斷拋棄毫無節制的全球主義，取而代之的並非孤立主義(isolationism)，而是專注於積極主動的外交作為跟強而有力的嚇阻力量，以確保長久和平。

美國協助程度取決於友盟自助程度

谷立言表示，美國會堅定與盟友及夥伴站在一起守護他們的自由、促進他們的安全，但如同「國家安全戰略」報告所言，美國不能、也不該獨自承擔責任，因此呼籲夥伴增加國防投資，更重要的是要投資能夠嚇阻侵略的能力，谷立言說：『(英語原音)自由並非平白得來(freedom is not free)，美國能幫助朋友的程度終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力；共同享受自由的碩果、共同承擔守護自由的責任，其重要性不言可喻，而世上沒有任何地方比我們所在的這個地區更需要我們做到這點。』

谷立言指出，在日本、韓國、澳洲、菲律賓等盟友支持下，美國正沿著整條第一島鏈部署最先進的防衛能力，盟友也正在進行至關重要的投資、加強自身軍力，大家共同維持區域的和平穩定、回應各種脅迫行為，並確保有足夠能力達成「國家安全戰略」明定的目標，「拒止任何企圖奪取台灣的行動」。

谷立言並表示，該戰略已明白指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，是連結東海與南海並直接通往太平洋的門戶，台灣所處的戰略位置加上無比重要的經濟地位，使得嚇阻台海衝突對美國、對世界，當然還有對台灣本身的安全來說都是重中之重。

谷立言也說明台灣在維繫區域和平方面的具體作為，對於台灣推動國防改革的規模與速度表達敬佩。他表示，從美國來訪的人幾乎都會問他「台灣是否有作戰的意志」？他則以民調做為回應，數據指出如今願意保衛家園的台灣民眾「比例甚至高於2022年2月前受訪的烏克蘭民眾」。

谷立言認為，作戰意志與願意做好準備的心緊密相關，台灣民間層級過去兩年的成就同樣令人讚嘆，一點也不亞於軍事領域的表現。像去年數以萬計的志工自主動員前往花蓮，正是這種精神的最佳寫照，而來自台灣領導層級與社會大眾的堅定支持，也明顯提升了台灣軍方的信心。

谷立言表示，他有機會走訪第一線作戰單位，與陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊官兵交流，官兵的士氣與使命感振奮人心，「近年來的招募成果與留營率都達到新高，一點也不令人意外」。

結合台美互補優勢 擴大軍事產業合作

谷立言並指出，台灣官兵此時最需要的是完成任務所需的各項工具，這正是為什麼賴清德總統的承諾如此重要。賴總統提出在2030年前將台灣的國防支出提升至GDP的5%，而新台幣1.25兆元特別預算也是達成此目標的方式之一。

谷立言表示，台灣準備增加投入，且正聰明運用這些金錢，賴政府著重取得低成本的不對稱戰力系統，例如無人機與反艦飛彈、具備韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統，這些方向完全符合台灣軍方最急迫的需求，「美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統」。

谷立言指出，美國也在與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎，例如Anduril公司在台灣推動策略性供應鏈計畫、Shield AI公司大舉投資台灣供應鏈；另外，美國正在擴大推動防衛裝備合作計畫，諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)已在台灣建置中口徑彈藥測試場，使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移、專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。

谷立言表示，美國將台灣視為拓展國防科技前沿的關鍵夥伴，並以雙方各自充滿動能的商業實力為基礎，以AI為例，美國在研發、創新與應用上領先全球，台灣則提供強大的製造與硬體基礎，若能結合這些互補優勢，就有絕佳機會發展邊緣運算與智慧應用，運用於無人機、指揮管制、防空等平台，進一步為嚇阻能力帶來革命性的躍進。

創造不受脅迫的對話環境

谷立言指出，所有努力的最終目的是要創造一個「不受脅迫的對話環境」，美國始終堅持兩岸分歧必須以和平方式解決，而在此之前將持續支持現狀，這個現狀獲得絕大多數台灣民眾的支持，這個現狀也因「台灣關係法」支持台灣維持自我防衛能力得以維持，也正是這個現狀長期維護了全球的和平與繁榮。

谷立言強調，台灣為恢復兩岸軍事平衡所採取的行動將使動武不再是選項，並讓台灣有足夠自信在適當的時機展開對話。