谷立言：投資國防強化嚇阻 讓動武不再是選項
針對美國總統川普(Donald Trump)提出「國家安全戰略」(NSS)報告後的第一島鏈局勢，以及台灣國防預算一直未能在立法院付委等議題，美國在台協會處長谷立言(Raymond Greene)今天(22日)表示，自由不是免費，美國的付出取決於朋友願為自己付出多少，台、美合作強化嚇阻能力的最終目的是創造一個「不受脅迫的對話環境」，台灣採取的行動將讓動武不再是選項，並讓台灣有足夠的自信在適當時機展開對話。
國防安全研究院舉辦「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，AIT處長谷立言應邀以「攜手投資安全繁榮的未來」為題發表演講。
美國修正路線 藉外交與嚇阻確保和平
谷立言表示，我們身處一個充滿安全挑戰的時代，嚴峻程度是1930年代以來未見，不計一切代價追逐全球化(globalism)的錯誤理想，讓世界對當前迫在眉睫、危及存亡的安全威脅準備不足，我們長期以來竟對某些國家玩弄全球規則的事實視若無睹，而認為只要經濟相互依賴就能確保和平的想法，也讓許多美國盟友在自身防衛上投入不足。
谷立言指出，美國在川普領導下正在修正以確保美國能持續保持領先，同時避免上世紀兩次世界大戰的悲劇重演。他並表示，路線修正的第一步就是果斷拋棄毫無節制的全球主義，取而代之的並非孤立主義(isolationism)，而是專注於積極主動的外交作為跟強而有力的嚇阻力量，以確保長久和平。
美國協助程度取決於友盟自助程度
谷立言表示，美國會堅定與盟友及夥伴站在一起守護他們的自由、促進他們的安全，但如同「國家安全戰略」報告所言，美國不能、也不該獨自承擔責任，因此呼籲夥伴增加國防投資，更重要的是要投資能夠嚇阻侵略的能力，谷立言說：『(英語原音)自由並非平白得來(freedom is not free)，美國能幫助朋友的程度終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力；共同享受自由的碩果、共同承擔守護自由的責任，其重要性不言可喻，而世上沒有任何地方比我們所在的這個地區更需要我們做到這點。』
谷立言指出，在日本、韓國、澳洲、菲律賓等盟友支持下，美國正沿著整條第一島鏈部署最先進的防衛能力，盟友也正在進行至關重要的投資、加強自身軍力，大家共同維持區域的和平穩定、回應各種脅迫行為，並確保有足夠能力達成「國家安全戰略」明定的目標，「拒止任何企圖奪取台灣的行動」。
谷立言並表示，該戰略已明白指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，是連結東海與南海並直接通往太平洋的門戶，台灣所處的戰略位置加上無比重要的經濟地位，使得嚇阻台海衝突對美國、對世界，當然還有對台灣本身的安全來說都是重中之重。
谷立言也說明台灣在維繫區域和平方面的具體作為，對於台灣推動國防改革的規模與速度表達敬佩。他表示，從美國來訪的人幾乎都會問他「台灣是否有作戰的意志」？他則以民調做為回應，數據指出如今願意保衛家園的台灣民眾「比例甚至高於2022年2月前受訪的烏克蘭民眾」。
谷立言認為，作戰意志與願意做好準備的心緊密相關，台灣民間層級過去兩年的成就同樣令人讚嘆，一點也不亞於軍事領域的表現。像去年數以萬計的志工自主動員前往花蓮，正是這種精神的最佳寫照，而來自台灣領導層級與社會大眾的堅定支持，也明顯提升了台灣軍方的信心。
谷立言表示，他有機會走訪第一線作戰單位，與陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊官兵交流，官兵的士氣與使命感振奮人心，「近年來的招募成果與留營率都達到新高，一點也不令人意外」。
結合台美互補優勢 擴大軍事產業合作
谷立言並指出，台灣官兵此時最需要的是完成任務所需的各項工具，這正是為什麼賴清德總統的承諾如此重要。賴總統提出在2030年前將台灣的國防支出提升至GDP的5%，而新台幣1.25兆元特別預算也是達成此目標的方式之一。
谷立言表示，台灣準備增加投入，且正聰明運用這些金錢，賴政府著重取得低成本的不對稱戰力系統，例如無人機與反艦飛彈、具備韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統，這些方向完全符合台灣軍方最急迫的需求，「美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統」。
谷立言指出，美國也在與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎，例如Anduril公司在台灣推動策略性供應鏈計畫、Shield AI公司大舉投資台灣供應鏈；另外，美國正在擴大推動防衛裝備合作計畫，諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)已在台灣建置中口徑彈藥測試場，使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移、專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。
谷立言表示，美國將台灣視為拓展國防科技前沿的關鍵夥伴，並以雙方各自充滿動能的商業實力為基礎，以AI為例，美國在研發、創新與應用上領先全球，台灣則提供強大的製造與硬體基礎，若能結合這些互補優勢，就有絕佳機會發展邊緣運算與智慧應用，運用於無人機、指揮管制、防空等平台，進一步為嚇阻能力帶來革命性的躍進。
創造不受脅迫的對話環境
谷立言指出，所有努力的最終目的是要創造一個「不受脅迫的對話環境」，美國始終堅持兩岸分歧必須以和平方式解決，而在此之前將持續支持現狀，這個現狀獲得絕大多數台灣民眾的支持，這個現狀也因「台灣關係法」支持台灣維持自我防衛能力得以維持，也正是這個現狀長期維護了全球的和平與繁榮。
谷立言強調，台灣為恢復兩岸軍事平衡所採取的行動將使動武不再是選項，並讓台灣有足夠自信在適當的時機展開對話。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 305則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 2 小時前 ・ 7則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 42則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24則留言
高度警戒台灣隊！日媒盛讚「勢不可當」 經典賽有望扮黑馬讓日本武士翻船
體育中心／綜合報導經典賽開打在即，日本大聯盟專家村田洋輔撰文分析各國戰力，點名台灣隊勢不可當，有望扮演黑馬扳倒日本武士隊，不得不防。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 36則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 10則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 58則留言
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 60則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言