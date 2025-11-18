谷立言：美台經貿邁入黃金時代 對雙邊關係非常樂觀

（中央社記者楊堯茹台北18日電）美國在台協會處長谷立言今天表示，在AI科技革命背景下，美台經貿關係將邁入黃金時代，美台互補策略使雙方合作相得益彰，且國際社會意識全球繁榮有賴於台海和平和不受脅迫威脅的供應鏈，美台聯手將形成安全、可信賴網絡，「對美台關係的未來非常樂觀」。

台灣美國商會2025年度會員大會今天登場，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）發表主題演講時表示，美台經貿關係將邁入黃金時代，而背後推手正是AI革命，以及全球經濟從重視成本轉為重視安全與韌性的巨大轉變。而美台間獨一無二的夥伴關係，正位於這場變革的核心。

谷立言指出，台灣成為AI產業的全球領先者，尤其在硬體方面。而美國的AI策略則著重研發、符合倫理的AI治理、促進國際合作等領域。美台互補策略使雙方深化合作顯得相得益彰。台積電與美國AI晶片設計領導廠商NVIDIA與AMD之間的合作，就是最具象徵意義的例證。此合作見證美國與台灣之間，以信任、創新與共同目標為基礎的夥伴關係。

谷立言也提到，台灣的經濟傾向美國，自2010年以來，台灣每年流入中國的投資占整體對外投資的占比，已從當初的84%大幅下降至今年迄今的不足4%；而美國如今已是台灣最大的海外投資地。2025年寫下台灣企業對美國直接投資的歷史紀錄，投資計畫數達33件，金額達1050億美元。

此外，谷立言也強調，國際社會越來越清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈。美國對台灣的承諾堅若磐石，這一點無論在今日、明日還是更遙遠的未來，都應該再清楚不過。美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。而正如美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，美國將持續反對任何以武力或脅迫改變台灣現狀的行動，此一立場跨越數十年與多屆政府，始終如一。

谷立言強調，美國以實際行動支持言語承諾，支持台灣「以實力求和平」的努力，美台之間不斷增強的防衛產業合作，就是最明顯的例證。美國仍是台灣主要的防衛物資與服務供應者。擴大台灣的防衛工業基礎，對於維護印太地區的和平與安全不可或缺。

谷立言說，美方肯定台灣使防衛相關支出在2030年前達到GDP5%的勇敢承諾，這使得台灣成為首個響應北約最新「5%承諾」的非北約防衛夥伴，美國也對台灣未來可能投入更多抱持樂觀。這不僅對提升嚇阻以確保和平至關重要，也將為美台合作開創嶄新契機。台灣擁有無與倫比的製造能力，可望成為防衛產業的生產樞紐。美台聯手形成了一張安全的網絡，有可信賴的夥伴、經驗證的來源，能守護產業、經濟與安全。

谷立言也提到，美台正在攜手整合無人機與無人系統產業關鍵領域的供應鏈，建立一個極具韌性的網絡，以確保能迅速驗證、剖析關鍵零組件的來源。許多正尋求與不可靠的中國供應商脫鉤的美國無人機公司，正逐漸將台灣視為首選合作夥伴。

關於稀土，谷立言說，美國與台灣若共同投資稀土加工能力，將能建立更安全也更具韌性的供應鏈，降低對不可信賴來源的依賴，並推動產業成長。

谷立言最後再次強調，對美台關係的未來非常樂觀。美台關係建立在共同價值、共同利益與緊密人民連結的基礎上。（編輯：林興盟）1141118