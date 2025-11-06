谷立言：美台經貿邁向黃金時代 合作無人機和稀土領域

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台灣機械工業同業公會今天下午舉行80週年慶，美國在台協會（AIT）處長谷立言受邀出席致詞表示，台灣已成為全球製造業的重要基地，美台經貿關係正邁向全新黃金時代，包括協助美國再工業化、建立安全的「非紅供應鏈」、以及擴展台灣國防工業技術等。

谷立言指出，美台正在整合無人機產業供應鏈，建立安全的關鍵零組件供應網絡，而稀土的開採與加工設備，是另外一個值得投資的領域，希望努力提升相關供應鏈的安全與韌性。

谷立言指出，目前台灣已成為全球製造業的重要基地，擁有完整的機械產業生態圈，也吸引許多美國企業來到台灣投資。

他表示，多年來美台透過雙向投資，持續深化在半導體、核能、以及資安、機械領域等合作。展望未來，他相信美台經貿關係正邁向全新黃金時代。

谷立言指出，人工智慧（AI）革命和全球經濟從重視成本到重視安全的巨大轉變，對於台灣機械公會會員來說，這個黃金時代將在三個領域帶來重大商機，包括協助美國再工業化、建立安全的「非紅供應鏈」、以及擴展台灣國防工業技術等。

谷立言表示，美國總統川普積極加速美國再工業化進程、重振美國製造實力，美國AI行動計畫（America's AI Action Plan）政策，也在帶動投資，投入建造AI基礎設施。

谷立言指出，要達成這些目標，美國需要台灣機械公會會員的先進製造技術、自動化設備與機械工具，無論是透過技術還是投資參與，美國都非常歡迎。

谷立言表示，台灣機械公會會員具備良好條件，可為美台打造安全供應鏈，例如在無人機產業，美台正在整合供應鏈，建立安全的關鍵零組件供應網絡。

他表示，稀土的開採與加工設備，是另外一個值得投資的領域，希望雙方努力提升供應鏈的安全與韌性。

谷立言指出，拓展台灣國防工業基礎，對於維護印太和平至關重要。北約允提高國防開支至國內生產毛額（GDP）占比5%，他表示，台灣是第一個響應北大西洋公約組織（NATO）將國防預算提升至GDP 5%的非北約成員。

他表示，台灣製造實力堅強，美國研發創新生態圈相當活躍，台灣有機會轉型成為國防研究與產品的生產重心，有助提升台灣國防韌性。（編輯：楊凱翔）1141106