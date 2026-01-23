谷立言「自由不是免費的」！王定宇批藍白擋預算：對朋友最沈重的提醒

記者楊士誼／台北報導

AIT處長谷立言近日罕見說出「自由不是免費的 freedom is not free」，美國只能在盟友自助的前提下幫助。民進黨立委王定宇今（23）日指出，谷立言説的是重話，當自己都不想保護自己，盟友為何要在乎其安全？「這是對朋友最沈重的提醒」。他直言，當朋友重視台灣的安全，台灣內部卻不斷阻擋提升防衛韌性的作為時，這對國際傳遞什麼訊號？

王定宇表示，高市早苗冒著政治壓力，在國會發表「台灣有事」論甚至要國會重新改選，以持續關心台海議題；川普第二任期的國家安全戰略報告也把台灣列為核心戰略利益，也在各項軍事銷售與合作上，把台灣視為與以色列、北約一樣的主要盟友，台灣的國防產業不僅成為美國供應鏈，平時可以拼經濟、戰時可以讓台灣自給自足，形成戰備縱深。

廣告 廣告

王定宇指出，這些做法都證明「國際盟友關心台灣的安全」，也做出實際動作。他強調，川普最不想要把錢給別人，卻在第二任期兩次提供無償軍援，美國國會也提出縮短對台軍武交付的提案，把台灣列為和北約一樣的盟友，「當別人都重視你家的安全時，藍白聯手在國會阻擋一切的國防預算」，更數百次阻擋國安修法。王定宇直言，當外人和朋友重視台灣的安全，台灣內部卻不斷阻擋提升防衛韌性的作為時，這對國際傳遞什麼訊號？

王定宇續指，所以谷立言代表美國政府傳遞對台灣的支持，也公開揭露幾項專案把台灣納入美國軍工供應鏈，此外也特別提到，台灣人民對保護自己國家的決心遠超過剛被俄國入侵時烏克蘭人民的狀態。谷立言也特別強調「自由不是免費的」，他質問，2300萬人的共同家園，怎能阻擋提升安全能力的一切努力？

王定宇認為，谷立言講的「美國不會幫助沒有自助意願的盟友」是重話，當自己都不想保護自己了，盟友為何要在乎其安全？「這是對朋友最沈重的提醒」。

更多三立新聞網報導

獨家／誰在削弱國防？美官員密訪台 藍營高層被視為「安全對立面」

黃國昌帶機密！林楚茵還原現場怒斥：不把國安當一回事的態度令人憤怒

曝藍白立委支持國防特別預算 王定宇：是國民黨的「key person」在阻擋

搶攻2026！民進黨湧言會4都派11新人 「台灣尚湧」盼走上冠軍之路

