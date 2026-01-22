谷立言：自由不是免費的 美國不應獨自承擔第一島鏈的防衛責任

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）22日出席國防安全研究院主辦的專題講座時強調，「自由不是免費的（Freedom is not free）」，美國僅能在盟友自助的前提下提供協助。他引述美國《國家安全戰略》指出，美國雖致力於維持軍事能力以在第一島鏈任何地方阻止侵略，但也明確強調「美國不應獨自承擔這項負擔」，呼籲盟友應加大國防投資，共同遏止區域侵略。

國防院董事長霍守業一級上將（左1）、美國在台協會處長谷立言（左2）出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會。（圖／中時提供）

美戰略調整：摒棄無節制全球化 強化威懾

國防安全研究院昨上午舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，邀請谷立言以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題發表演說。谷立言在演說中指出，過去對全球主義的虛假追求，導致世界面臨生存威脅時措手不及。他表示，在美國總統川普的領導下，美國正進行緊急戰略調整，摒棄無節制的全球化，轉而聚焦積極外交與強力威懾，以確保全球和平並繼續保持世界領先地位。

第一島鏈防衛需共同分擔 台灣為關鍵樞紐

針對印太區域安全，谷立言明確表示，如同白宮《國家安全戰略》所述，美國致力於在第一島鏈部署先進防禦能力以拒止侵略，但這份責任不應由美國獨扛。他舉例，日本、韓國、菲律賓與澳洲等盟友皆已對自身部隊進行重要投資，以共同維護區域穩定。

谷立言進一步強調，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連結東海與南海，具備通往太平洋的直接通道，加上其巨大的經濟重要性，使得嚇阻台海衝突對美國、世界與台灣自身的安全至關重要。

海馬士火箭。（圖／軍聞社）

肯定台灣防衛改革 賴清德承諾國防預算達GDP 5%

對於台灣展現的自我防衛決心，谷立言給予高度評價。他指出，台灣民眾保衛家園的意願，據民調顯示甚至高於2022年以前的烏克蘭。他對台灣近年來的國防改革印象深刻，包括將義務役期延長至12個月、改革後備部隊以充實戰備人員庫，以及灌輸「任務式指揮」（去中心化指管）的概念，這些都提升了台灣應對攻擊時的韌性與作戰彈性,。

谷立言也提到，台灣軍方的招募與留營率達到近年新高，而軍人需要的是完成任務的工具。對此，總統賴清德已承諾在2030年前將國防預算提升至GDP的5%，其中包括新台幣1.25兆元的軍購特別預算。谷立言認為，台灣正在進行更明智的國防支出，致力於採購不對稱武器、具韌性的通訊與戰場感知能力。

深化國防產業合作 打造台灣為供應鏈重鎮

在台美軍事合作方面，谷立言承諾美國將致力於盡快交付關鍵系統，並透露美國正與台灣產業界合作，擴大台灣國內的國防工業基礎。他表示，這不僅能提升台灣的自我防衛能力，還能創造就業機會，將台灣轉型為全球可信賴國防供應鏈的重鎮。

國防安全研究院董事長霍守業在致詞時也呼應表示，國家安全是有代價的，台灣必須要有嚇阻能量才能防止戰爭，「有準備戰爭才有機會化解戰爭」。谷立言最後總結，透過安全援助、加強供應鏈安全及促進國防工業合作，將使台灣更加安全、繁榮與具備韌性。

