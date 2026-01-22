谷立言：自由不是免費的

立院至今未審查1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，美國在台協會處長谷立言22日喊話「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力，表態支持1.25兆元國防特別預算。

據此，總統府發言人郭雅慧呼籲立院盡速審查國防特別條例，別讓國家內耗；但藍營堅持要賴清德總統赴立院說明，白營則將自提黨版。

立法院外交國防委員會19日邀國防部長顧立雄以祕密會議方式說明國防特別條例內容，但在野立委認為尚有許多不明之處，20日程序委員會，藍白仍否決將特別條例排入院會議程。國防委員會藍營召委馬文君另排定28日邀顧立雄進行「我國武器採購策略暨國防預算編列結構之適切性」公開報告，雖未明講針對1.25兆特別條例，但可料想是當日攻防重點。

擴大國防投資 遏止區域侵略

谷立言昨受邀在國防院所舉辦的「強化國防投資與國家整體發展」座談會發表演說，重申支持賴政府提出的國防特別預算。他說，我們身處充滿安全挑戰的時代，嚴峻程度是1930年代以來未見，當年國際聯盟的烏托邦式願景未能化解深層的經濟裂痕與歷史恩怨，如今不計一切代價追逐全球化的錯誤理想，讓世界對當前迫在眉睫、危及存亡的安全威脅準備不足，「長期以來，我們竟對某些國家玩弄全球規則的事實視若無睹」，而「只要經濟相互依賴就能確保和平」的想法，也讓許多美國盟友在自身防衛上投入不足。

他強調，「自由不是免費（freedom is not free，AIT翻譯為自由並非平白得來）」，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力；如同美國《國家安全戰略》提到，美國致力保持軍事能力以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但美國不應獨自承擔，呼籲夥伴擴大國防投資，尤其要投資遏止區域侵略的能力。

軍方關鍵系統 美會盡快交付

他說，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，美國訪客來台訪問時總會問他：「台灣抗敵的意志如何？」他都要對方去看民調，數據指出願意保衛家園的台灣民眾，比例高於2022年2月前受訪的烏克蘭人。

「此時此刻，台灣官兵最需要的，是完成任務所需的各項工具！」谷立言直言，這正是為何賴清德總統承諾致力在2030年以前，將台灣國防支出提升至GDP的5％如此重要，而提出1.25兆元的特別預算也是達成此目標方式之一，強調台灣正聰明地運用這些金錢，注重取得低成本的不對稱戰力系統，例如無人機與反艦飛彈、具備韌性的分散式通訊與戰場感知能力，及整合式防空暨飛彈防禦系統等，完全符合台灣軍方最急迫的需求，美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統，並與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎，讓台灣成為全球可信賴的國防供應鏈中的重鎮。

在野稱未反對 盼賴到立院報告

國防院董事長霍守業也在致詞時表示，「國家安全是有代價的」，除了國軍晝夜不停捍衛國家，台灣也要有嚇阻能量才能防止戰爭。

谷立言直言「自由不是免費」，被認為是催促在野黨通過1.25兆元特別預算，國民黨團書記長羅智強昨表示，國民黨未反對1.25兆元軍購，僅要求賴清德到立法院報告並接受質詢，釐清軍購爭議。藍黨團首席副書記長林沛祥也說，台灣沒有不付錢，重點是執政黨要說清楚，到底要付錢買什麼？

此外，民眾黨預告自提國防特別條例版本，民眾黨團總召黃國昌昨透露，本周末將進行最後一次諮詢會議，之後就會定稿。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，美國是世界民主盟邦重要支持者，谷立言表達的內容，相信所有自由民主盟邦們心中都有同感。