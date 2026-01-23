谷立言「自由非免費」無用？ 藍白「8度封殺」1.25兆軍購

1.25兆國防特別預算持續卡關，美國在台協會台北辦事處長谷立言，為此直言自由不是免費。（圖／東森新聞）





1.25兆國防特別預算持續卡關，美國在台協會台北辦事處長谷立言，為此直言自由不是免費，強調美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。總統賴清德也藉此呼籲在野黨不要再擋！只是藍白在立法院第8度封殺國防特別預算並表決通過，要求總統針對軍購到立法院國情報告。

衝刺時速可達200英里，精準打擊目標。美國新創軍工FirestormLabs來台展示這款可3D列印打造的無人機。將與台灣企業合作，在台建構自主生產體系。

Firestorm Labs CTO Ian Muceus：「讓我們共同努力，在台灣建立民主化的威懾，以實力謀求和平，並在台灣建立具韌性的製造體系，我們支持你們，並希望確保這個偉大的國家擁有和平。」

美國軍火商一改過往低調風格，來台公開談規劃爭取投資。據了解美國在臺協會，22日還邀請美國31家廠商與我方國防部官員開閉門會議深度交流，種種跡象都與國防特別預算有關聯。AIT處長谷立言：「自由並非平白得來，美國能幫朋友程度，取決於他們願意幫自己付出多少努力。」

美方說法多了些川普式直白，力挺我方推動1.25兆軍購預算，只是在立法院。立法院長韓國瑜：「贊成者少數，民進黨黨團提議不通過。」

國防特別預算第八度遭藍白封殺，這時紐約時報認為，華府可能因此擴大施壓台灣在野黨，藍白對此強調，自己支持軍購，但要政府說明，因此提案總統賴清德，赴立法院國情報告，經表決通過。總統賴清德：「敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算，儘速審議完畢。」

府院黨齊聲呼籲，剛好這時，美國眾議院通過國防撥款法案，其中挺台條款編列11.5億美元，這時卻又發生，烏克蘭總統澤倫斯基，點名台灣零組件流向俄國。總統賴清德：「請烏克蘭澤倫斯基總統，把訊息給台灣，我們願意加強管制，透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。」

國際情勢瞬息萬變，各方都為了取得有利局勢，持續盤算。

