谷立言：1.25兆元國防特別預算 對嚇阻挑戰不可或缺

（中央社記者楊堯茹台北26日電）賴總統今天宣布將提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國在台協會處長谷立言透過社群媒體表示歡迎，並強調此投資對嚇阻威脅全球和平與繁榮所面臨挑戰「不可或缺」，期望台灣各政黨找到共同立場。

總統賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後，在總統府大禮堂舉行記者會，親上火線宣布，將提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。

總統府記者會一結束，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）旋即透過AIT官方臉書發文指出，賴總統宣布新台幣1.25兆元的國防特別預算，AIT對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言提到，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟、促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。（編輯：張若瑤）1141126