（圖／本報系資料照）

前總統府發言人谷辣斯Kolas在新書發表會《禮物：一本關於台灣認同的書》表示，世界上沒有一個民族叫做「中華民族」，因為，那只是100多年前孫中山為了革命，而倡議漢滿蒙回藏五族共和，推翻滿清，如今在台灣的中華民國，實際上已經沒有這五族了，但有華人後代，印尼、越南、原住民等而十分多元？

難怪有鄉民問：你聽了覺不覺得她真的喝醉了？同時喝醉的還有吳怡農、邱太三、唐鳳之流等等，因為他們都出席發表會並推崇她的想法！他們都能昧著良心附和這種似是而非的講法，那麼還要那麼多民族學者和歷史老師幹嘛呢？

廣告 廣告

一個只幹過發言人的咖，可能連歷史都沒有讀通，雖然她至少還知道什麼叫做「攀登聖母峰」，就能對千古不變的文化認知大放厥詞的人，還能得到這麼多支持，這怎麼會是正常的國家？

這就是不斷的洗腦！像憲法法庭不但排除異己，只有5個人也能評議，還做出藍白憲訴法違法的「違法解釋」，因為人數根本不足法定，誰說你們可以投票？這如果沒有總統府指示，怎敢如此亂來？然後數百位法官、律師還連署支持？我們國家真的可以亂套至此，不要忘了後世子孫會加倍檢驗這段過往，你們不求青史留名，但總不能笑罵由人吧？

但谷辣斯反而加碼問大家「你是中華民族嗎？」她並說鄭麗文稱自己是中國人，已經涉及國安危機？因為執政黨主席怎麼可以認同「外族」？那麼我們真的想請問，妳是阿美族我們知道，但是如果就像你們行政院發布公開資訊說，台灣有2.6％的原住民，「其餘人口」有96％，但是這些人究竟是什麼人啊？「漢族」這兩個字不能見諸於官網嗎？要湮滅歷史嗎？要否定全球史觀公認的定律嗎？

妳可以繼續做妳的谷辣斯，然後繼續像鴕鳥一樣把頭埋在土裡，如同現在的執政黨一般魑魅魍魎，但是酒醒以後還是要面對現實，不然只會貽笑大方，妳這《禮物》還是帶回家自己看，自己過癮就好，不要野人獻曝，實在丟臉！（作者為資深媒體人）