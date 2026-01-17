谷關七雄再傳意外！男子登波津加山倒地無心跳 警消救援中

台中谷關七雄又發生意外，今（17）日有一名男子前往波津加山登山，在步道3公里處突然倒下無呼吸心跳。（圖／東森新聞）





台中谷關七雄又發生意外，今（17）日有一名男子前往波津加山登山，在步道3公里處突然倒下無呼吸心跳，同行友人通報警方，但目前尚未接觸到患者。

波津加山發生意外

台中市和平區谷關七雄的波津加山，今日上午10時30分左右有一名男子倒下，同行友人上前查看時發現男子已失去呼吸心跳，立刻通報警方救援。

警方急救援

警方獲報後，派出谷關及和平分隊，由小隊長陳彥良帶隊前往，但因路途遙遠目前仍未接觸患者，不排除申請空勤直升機吊掛支援，事發原因也有待釐清。

