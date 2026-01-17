谷關七雄出意外！登山客波津加山登山突昏倒 警消前往救援中

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台中市和平區今（17）日上午發生登山意外，有一名男子在前往谷關七雄波津加山登山，在步道3K處突然倒下，根據《ETtoday新聞雲》報導，同行山友表示立即上前查看，卻發現已沒有心跳，緊急向警方報案請求支援。

台中市消防局谷關分隊。（圖／翻攝自Google地圖）

對此，台中市消防局在10點32分獲報後，立即派出谷關及和平分隊，由小隊長陳彥良帶隊前往救援。但因路程頗遠，目前在前往現場途中，仍未接觸患者，消防局指出到達時將視情況處置，不排除申請空勤直升機協助。

