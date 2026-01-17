谷關七雄「波津加山」驚傳登山客突昏倒 警消緊急救援

台中今（17日）上午驚傳一名男登山客在波津加山步道3公里處突倒下，同行的友人見狀立即報警求助。台中市消防局獲報後，立即派搜救人員至現場救援，

台中波津加山步道位在大甲溪北岸，在谷關七雄中排行第四。根據《ETtoday新聞雲》新聞報導，報案的同行山友表示，該名男性山友在步道3公里處突然倒下，立即上前查看卻發現已沒有心跳，緊急向警方請求支援。

由於事發地點路程遙遠，搜救人員目前仍在前往現場途中，尚未與患者接觸。消防局表示，救援隊伍抵達現場後將視實際狀況進行處置，不排除申請空勤直升機協助後送。

