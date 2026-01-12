谷關伊豆日式露天溫泉會館公告今起關閉園 中市觀旅局：會再前往稽查

〔記者歐素美／台中報導〕台中市谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店，因無照營業，去年底遭台中市觀光旅遊局勒令停業並開罰120萬元，日前有民眾發現該飯店持續違規營業，觀旅局表示，將持續稽查開罰；業者因此在網路公告今天起關閉園區，暫停營業，並預告會再順利開業，讓湯友們再度回歸；觀旅局表示，近日將再前往稽查，若業者持續營業，將再開罰。

谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業2年，去年底重新營業，台中市觀旅局上月以該旅館無旅館業登記證，勒令停業並開罰120萬元，日前有民眾發現該店持續違規營業。

廣告 廣告

觀旅局表示，該旅館無旅館業登記證，曾在112年10月16日停止營業整修，整修完成後應依「旅館業管理規則」取得旅館登記證後，始得對外營業。由於目前伊豆日式溫泉會館尚未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，上月3日依發展觀光條例裁罰120萬元並勒令歇業在案，該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。

谷關伊豆日式露天溫泉會館在臉書粉專公告指出，因行政作業上程序未妥善處理，造成短時間無法營運，今天起將關閉園區，抱歉造成大家困擾，希望有朝一日再順利開業；許多網友關心詢問已購買泡湯券問題，業者回應都可現場退票。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

