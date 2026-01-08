谷關伊豆溫泉無照營業遭勒令停業！台中市府重罰120萬

台中市和平區的谷關伊豆日式露天溫泉會館因未取得合法使用執照，於2023年停業整修後，在去年10月悄然恢復營業，卻因未獲得合法旅館業登記證而遭到台中市觀光旅遊局的查處。該局表示，伊豆溫泉會館於去年12月被裁罰新臺幣120萬元並勒令停業，若業者持續違規，將面臨更嚴重的法律後果。

台中市和平區的谷關伊豆日式露天溫泉會館因未取得合法使用執照，於2023年停業整修後，在去年10月悄然恢復營業，卻因未獲得合法旅館業登記證而遭到台中市觀光旅遊局的查處。（圖／翻攝畫面）

觀光旅遊局指出，伊豆溫泉因建築尚未取得合法建築使用執照，導致無法合法取得溫泉水，因此業者宣布暫停營業。由於業者未取得旅館登記證，過去多年來依據《發展觀光條例》相關規定多次遭到裁罰。不合法的主要原因在於未通過環境影響評估，且位於都市計畫範圍內的住宅區。經市府輔導後，業者於2020年通過環評，並於2023年3月取得住宅區旅館籌設許可，並表示將進行重建。然而令人遺憾的是，業者仍然持續違法營業。

台中市政府觀旅局表示，伊豆日式溫泉會館在2020年已通過環境影響評估，但仍未取得合法旅館業登記證，停業2年後，去年10月違規重新開業並推出迎春專案，中市府旅館業聯合稽查小組已於去年10月30日前往稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例裁罰新臺幣120萬元並勒令歇業在案。該址已列管，納入排程再次稽查，若業者持續違規營業，將按次依法裁罰。

