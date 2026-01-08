谷關伊豆溫泉被罰120萬 「不甩停業令」照收客

台中谷關的伊豆溫泉飯店2023年停業2年，去年10月悄悄重新營業。（圖／東森新聞）





台中谷關的伊豆溫泉飯店2023年停業2年，去年10月悄悄「重新營業」，還推出迎春專案吸引旅客，但其實業者一直都是違法營業，以前是環評沒過，沒拿到建照跟使用執照，後來知道環評過了，就馬上先營業，但觀旅局去年10月稽查，確認伊豆溫泉沒有溫泉標章，不能給旅客泡湯，已裁罰120萬元並勒令停業，不過我們實際到場求證，業者一樣照常收客，卻辯稱只是為老客戶服務。

冬天冷颼颼，正是泡湯的好時機，台中谷關是溫泉勝地被譽為「美人湯」，但老牌伊豆溫泉卻爆出違法營業，遭罰120萬元。

廣告 廣告

顧客：「我不知道因為那時候2年前吧，我們以為是在整修，結果原來是勒令（停業）喔。」

顧客：「我們聽了感覺會不好，但是還是希望就是，如果有問題的話，還是趕快處理，我們也會比較安心啊。」

上門的顧客根本不知道，但其實伊豆從88年，開了27年就一直是違法經營，號稱68度的日式湯泉，有大眾池、鴛鴦湯屋，官網主打碳酸硫化泉，可治療關節炎神經痛。

據了解，伊豆溫泉一開始是環評沒過，泉源不合法，未取得建照使照，2023年停業整修，去年10月恢復營業，11月底推出優惠方案，知道環評過了，就先悄悄偷開。

伊豆日式溫泉會館業者蕭先生：「因為我們在這段時間，我們都在測試這個水源，公司已經有申請到一個，合法的一個建照，我們準備要做一個園區的，改善跟興建，現在已經申請啦，執照也下來啦，我們會就在我們所處的這部分，但是還沒下來為什麼還在營業中，所以我們只是負責，我們現在不接園區，只是負責過去的老湯客，他們來這邊現場有沒有，喔做這樣的服務。」

台中市觀旅局科長張俊生：「業者在109年通過環評，112年通過住宅區旅館籌設許可，該業者也無溫泉標章，於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例裁罰，新臺幣120萬元並勒令歇業在案。」

業者說不會營業，但其實還是有收客，只是先停了泉源，難怪1／3有一家四口來泡湯，抱怨沒熱水可用氣炸了，市府強調，業者沒有溫泉標章，必須先取得標章，才能經營。

更多東森新聞報導

獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖

兩女嫌足湯公園「水質髒」！ 兩夫替妻出氣變全武行

獨／12/30週二算假日？客怨：平日泡湯券被加價

