谷關燈節一路賞楓到福壽山

喔熊泡湯主題燈萌亮谷關，山谷燈光節成超夯打卡點。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

交通部觀光署參山處將於二十九日舉辦「二0二五山谷燈光節」點燈晚會，結合喔熊泡湯趣主題燈、原舞團表演與聖誕快閃互動，帶著手機拍照拍好拍滿，夜晚安排谷關泡湯行程，享受燈景與溫泉的雙重療癒。適逢秋冬賞楓季，旅客可在夜間造訪谷關賞燈、泡湯取暖，隔日安排前往福壽山農場賞楓，將山城燈海、溫泉療癒與高山秋色串成同一趟旅程。

走入谷關泡湯小鎮，熱泉暖心暖身，療癒整個冬季。（記者徐義雄翻攝）

參山處表示，山谷燈光節邁入第五屆，二十九日下午六時在谷關遊客中心暨入關博物館前的谷關公園舉行點燈音樂晚會，在地泰雅原舞工坊開場，邀請流浪盒子、卡尼特樂團與歌手陳華輪番演出，現場規劃展攤與節慶互動。燈飾以觀光署喔熊組長與泡湯元素結合，延伸至谷關大街、牌樓與遊客中心周邊，營造夜間散步即可被燈海包圍的聖誕氛圍，旅客拍照打卡還能兌換限量好禮。

參山處長曹忠猷指出，秋冬正是上山泡湯與賞楓的最佳時節，谷關遊客中心暨入關博物館與福壽山農場雙雙入選交通部觀光署「二0二六–二0二七台灣觀光100亮點」，各自展現山城的人文特色與自然魅力。

谷關以溫泉文化與山林展館吸引旅客停留，福壽山農場則迎來楓紅、銀杏與水杉漸層染色的迷人景致，彷如走進油畫般的秋色世界。旅客規劃「夜賞燈、留宿泡湯，翌日再上山賞楓」的兩天一夜或三天兩夜行程，順遊八仙山國家森林遊樂區體驗森林浴與步道探索，享受深呼吸後的清爽與靜謐。

鼓勵民眾以大眾運輸前往梨山賞楓，台中市政府交通局推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自十一月十九日至十二月十四日販售，提供二十四、四十八、七十二小時不限次搭乘市區與觀光公車的方案，銜接前往福壽山、武陵等熱門景點。整合豐原客運八六五、八六五區公車運能，保留特定班次席位，旅客不必擔心車位與停車問題，輕鬆安排「賞楓＋賞燈＋泡湯」的冬季輕旅行。