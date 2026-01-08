谷關野溪溫泉爆紅！ 位處水質保護區 居民憂污染

台中市 / 綜合報導

在台中想要泡溫泉，不少人會想到去谷關泡湯，最近谷關有1處野溪溫泉秘境，在網路上爆紅，而它其實早在921地震 前 就有了，地震後被砂石掩埋，去年10月疑似因河道改變又冒出溫泉，吸引大批遊客去泡湯，當地居民就擔心，野溪溫泉位在大甲溪上游的水質保護區，加上有些遊客泡湯時亂丟垃圾，造成環境髒亂，加上前往溫泉的路，是野溪溪床，有安全疑慮。

大甲溪河床流域，民眾泡在野溪溫泉中，看到大自然的壯麗景色，享受泡湯的快樂，這是台中谷關地區的秘境，神駒谷野溪溫泉，過去曾是熱門泡湯樂園，在921大地震後被掩埋，去年10月疑似因河道改變又冒出溫泉，吸引不少民眾前往。

廣告

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說：「谷關是位在水質水量保護區，等於大台中的水源的源頭，居民就覺得說，怕對水會有汙染。」地方居民擔心，太多人潮前往泡溪溫泉，可能會造成環境髒亂，前往野溪溫泉的道路，還可能有安全疑慮，博愛里里長范忠文說：「人員在那邊原則上滿危險的，安全措施要把它訂出來。」

實際回到現場，野溪溫泉外的道路，已被第三河川分署封閉，拉起封鎖線，禁止汽車通行，沒有嚴格禁止人員通過，但因為上游水庫會放水，原本可以走進野溪溫泉的路，都被溪水淹沒，民眾特地過來，泡個野溪溫泉，也因為路沒了，無法靠近，記者VS.遊客說：「(是來找野溪的嗎)對啊，水庫在放水，過不去。」

就是因為通往野溪溫泉的路，法規沒有限制人員進出，因此有不少遊客特地去泡湯，當地居民只希望，遊客要有公德心，泡湯就好，不要留下垃圾，畢竟野溪溫泉，位在水源保護區內。

