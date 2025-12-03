谷關馬崙山步道再遭落石猛襲！棧道被砸爛多次 林保署宣布封閉

馬崙山驚現落石棧道連續被砸毀。（圖 ／翻攝畫面）

台中市和平區知名的谷關七雄「馬崙山」再度傳出步道受落石破壞的狀況，其中從松媽媽方向進入的馬崙山登山步道（又稱松媽媽線），在 1.4K 處長期位於落石集中區，木製棧道常遭巨石砸毀，成為山友口中最危險的路段之一。林業及自然保育署台中分署指出，該段棧道雖多次修繕，但每次修復後不久又被落石擊中破損，對登山者造成重大風險，經評估後決定封閉「馬崙山斯可巴步道」此一方向的通行。

林保署表示 6 月 12 日曾邀請技師到現場勘查，針對松媽媽方向 1.4K 棧道再次遭落石砸毀情形進行風險評估。技師指出，該區邊坡岩層不穩，若再修建棧道依然會面臨被砸毀的高風險，因此在無法有效保障登山安全的情況下，只能先行封閉此段步道。

不過，雖然松媽媽線封閉，欲登馬崙山的山友仍可改從「八壯士」方向進入，路線雖較長，但安全性高。林保署也強調，未來仍會持續監測邊坡狀況，再決定是否重新修復棧道，並提醒山友務必注意山區落石與天候變化，遵守無痕山林原則。

不少山友近期仍從斯可巴方向嘗試挑戰，卻在走到封閉路段後才發現「無法通行」，等於白走數小時，只能折返改道八壯士入口，許多山友抱怨多花 2 到 3 小時行程「超冤枉」，甚至有人因不願重走一遍而冒險越過落石區，讓管理單位相當憂心。

林保署近日也在登山口及松媽媽段設置更醒目的告示牌，提醒登山者松媽媽 1.4K 處落石頻繁，請勿冒險進入並避免停留，遭落石砸毀的棧道也將拆除，呼籲民眾配合，避免發生危險。

