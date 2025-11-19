谷關點亮山谷燈光節 梨山耶誕樹迎冬至

▲谷關公園主燈區璀璨亮相，吸引遊客駐足拍照(圖／參山處提供2025.11.19)

▲石溪蝶語燈區展現谷關生態意象的奇幻光景(圖／參山處提供2025.11.19)

[NOWnews今日新聞] 第五屆的「山谷燈光節」將在11月29日於谷關公園璀璨登場，由交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦；12月21日則由梨山地區點亮全台最高的耶誕樹，迎接即將到來的耶誕與跨年假期。今年谷關燈區以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的「喔熊組長泡湯造型燈」，並以雪人、麋鹿、鬱金香等花燈妝點園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，展現谷關獨特的溫泉觀光魅力。

活動期間，只要與現場燈飾合照並上傳至參山處FB專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮。參山處邀請民眾上山賞燈、泡湯、賞楓並品嘗蜜蘋果，感受最具山林風情的冬季節慶。

參山處表示，今年開幕式將在谷關公園舉行，邀請歌手陳華、流浪盒子、卡尼特與泰雅原舞工坊接力演出。「泡湯喔熊」主燈之外，谷關遊客中心外的人行道將布置「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等生態意象打造宛如溪流瀑布般的奇幻光景；另邀在地工藝師林春節創作「謎樣山林」燈飾，成為遊客拍照打卡熱點。

聖誕節前夕，谷關街頭將出現耶誕老人快閃與遊客互動，增添節慶樂趣。參山處並鼓勵遊客留宿谷關，享受溫泉洗滌身心。谷關遊客中心暨入關博物館近日入選觀光署「2026-2027台灣觀光100亮點」，成為旅客必訪景點。谷關光環境燈區展期為114年11月29日至115年1月11日。

梨山地區則因圓環公共藝術工程，將於12月21日冬至當天點燈，以梨山賓館前兩棵高28公尺的雪松化身「雲端上的耶誕樹」，搭配冰柱燈、流星燈管與聲光展演，打造高山夜色中最亮眼的景致。點燈當日邀請李芷婷、阿布絲、肉克媽媽與MIX山羊樂團演出，精彩可期。

梨山光環境燈區展期自114年12月21日至115年1月25日，正值賞楓、賞燈及品嘗甜柿、雪梨、蜜蘋果等高山水果的最佳時節。

