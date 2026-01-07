谷關「伊豆溫泉」違規營業！遭重罰120萬勒令歇業

伊豆日式露天溫泉會館。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市和平區谷關伊豆日式露天溫泉會館，因建築物未取得合法使用執照，無法取得合法營業登記證停業2年，但業者去年10月重新營業至今；台中市觀光旅遊局表示，市府去年12月已對業者開罰120萬元並勒令歇業，若業者持續違規營業，將持續開罰。

伊豆溫泉會館於民國112年停業整修，去年10月在官網公告恢復營業，有民眾發現違法營業，引發爭議。據了解，伊豆溫泉因建築尚未取得合法建使照，無法取得合法溫泉水，業者才宣布暫停營業，因業者未取得旅館登記證，歷年均被市府依發展觀光條例相關規定裁罰。

伊豆溫泉不合法主因是未通過環境影響評估，以及位於都市計畫範圍內的住宅區，經市府輔導，業者已陸續通過環評、住宅區旅館籌設許可，業者稱將重建，不料被發現竟是違法營業。

觀旅局指出，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例，於去年12月裁罰120萬元並勒令歇業。市府強調該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。

