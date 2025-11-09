谷音辦女兒歸寧宴 哽咽訴愛

谷音（左起）與女兒Christina、女婿Alen及老公上台感謝賓客。（林淑娟攝）

曾參演過《煙雨濛濛》、《庭院深深》等瓊瑤電視劇、獲得金鐘獎肯定的70歲女星谷音，當年隨前夫移民美國後離婚，她獨自帶大的34歲女兒Christina，今年4月底與交往12年的男友在美國洛杉磯結婚，她9日晚上與老公Robert在台北為女兒辦歸寧宴。谷音表示，因很多親友無法親赴美國參加婚禮，因此席開15桌在台北宴客。有趣的是，Christina以為只是吃個飯，到場才發現冠蓋雲集，坦言有嚇到。

這場歸寧宴賀客盈門，由陳凱倫擔任主持人，與谷音有數十年情誼的好友趙樹海、陳美鳳、製作人伍宗德與周雅芳夫婦、楊燕、陸一龍、柯叔元等藝人都親自出席祝賀。僑委會委員長徐佳青也擔任證婚人，並代表賴清德總統致贈「締結良緣」中堂祝賀新人。

谷音感動地說，「我很幸福，女兒現在也很幸福」，看到她出道後曾經待過的華視大家庭以及台視、民視、中視等圈內好友都在場，「幾十年了，今天能聚在一起，感謝大家來分享我的快樂」。

谷音說，她每年都會帶女兒回台灣，還讓她去國語日報學中文，女兒11歲曾演過伍宗德製作的戲，「今天就是希望讓伍哥、朋友們，你們這些小時候見過她的人知道我的女兒長大了」。

當她一開口「我要跟女兒說，媽媽一路帶妳長大」，隨即哽咽，「我以自己為榮，也以妳為榮」。她也鼓勵女兒要珍惜眼前人，「人家都對孩子說，如果結婚後吵架、有什麼問題，都可以回來，我要跟妳說，如果有什麼問題，請你回來時把Alen一起帶回來」。Christina也感謝媽媽，「我很清楚您養我不容易」。