豆包AI「自動滑手機」惹議！微信、淘寶陸續啟動風控防堵

（記者石耀宇／綜合報導）由字節跳動旗下「豆包」團隊與中興通訊合作推出的AI原生「豆包手機」，近期在中國引爆話題，卻也迅速遭多家主流App陸續啟動風險控制或限制措施。許多用戶反映，手機內建的「豆包手機助手」因具備跨App自動操作功能，被微信、淘寶、部分銀行App與遊戲偵測為「風險環境」，出現強制登出、限制登入甚至帳號被封鎖的情況，引發新一波AI安全與公平性爭議。

圖／豆包AI手機能「自動操作手機」，引起各大App啟動風控防堵。（翻攝 豆包手機官網）

豆包手機搭載Android客製系統，深度整合「豆包手機助手」，主打可透過語音指令讀取螢幕內容、模擬點擊，替用戶在多個App之間自動完成比價、下單、領優惠等操作。官方展示影片中，系統會依序打開不同電商平台搜尋、比較價格並幫忙加入購物車，最後再由使用者自行完成付款。

然而，正是這種「代替人手操作」的能力，引起平台高度警戒。近期多位購買首批努比亞M153工程機的用戶表示，一旦啟用豆包助手操作微信，就會跳出「登入環境存在異常」提示，帳號被強制登出；改用手動登入也可能再度被系統判定風險而鎖住。阿里系App如淘寶、閒魚、大麥等，以及部分銀行App，亦陸續出現要求關閉AI助手才能繼續使用的警示視窗，甚至有用戶遭遇暫時無法登入、功能受限的狀況。

報導指出，部分電商與金融業內部將豆包助手視為「類駭客工具」，原因在於其透過系統層級權限模擬人為點擊與輸入，而非使用官方API串接，等於繞過既有的安全與風控機制。資安專家憂心，一旦用戶透過語音指令完成轉帳、支付等敏感操作，一旦出現「匯錯帳」等糾紛，責任究竟落在用戶、App平台還是AI助理本身，恐難釐清。此外，跨App讀取畫面與操作，也被質疑可能讓單一科技公司掌握過多用戶行為與金融資料，衝擊現行資安與監管框架。

在輿論與平台壓力下，字節跳動日前公告，將對豆包手機助手在金融、遊戲等特定場景的部分AI功能做「標準化調整」，暫時關閉相關自動化操作，同時強調所有行為都需事先取得用戶授權，並呼籲應為AI助手建立更清楚一致的行為規則與產業標準，而非一刀切地全面封殺。

儘管官方強調「不是駭客行為」，豆包手機仍在中國網路上掀起兩極評價。一派認為，這類AI助手可大幅節省重複操作時間，未來在搶票、搶優惠、線上辦事等場景將十分實用；另一派則擔心，若少數人借助AI在電商促銷、抽獎或需要反應速度的小遊戲中取得「超人類」優勢，勢必破壞原本的公平競爭，也讓一般使用者處於劣勢。

