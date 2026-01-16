豆子埔溪改善工程啟動 打造台版清溪川親水綠廊

▲豆子埔溪為新竹縣核心發展科技重鎮的母親河，縣府積極爭取經費提升整體環境品質，114年獲環境部核定總經費1億8740萬元(環境部補助1億1806萬2000元、縣府配合款6933萬8000元)執行本計畫。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣竹北市豆子埔溪流經新竹縣政府行政區、縣治二三期及AI智慧園區等發展核心，是竹北地區重要的母親河，縣府為提升生態與生活空間，規劃「新竹縣竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，今(16日)舉行開工典禮，新竹縣長楊文科偕同環境部長彭啓明與貴賓共同執鏟，祈福工程圓滿順利，期許完工後大幅改善豆子埔溪水質，打造自然與人文平衡發展的優質水域空間！

▲各界代表到場共襄盛舉。

縣長楊文科說，這條豆子埔溪景觀改善工程範圍約從至善橋到博愛橋，總長約1.6公里，經費高達1.8億多元，特別感謝彭部長給予經費支援。希望豆子埔溪改善如同首爾清溪川的治理方式，甚至超越他們。也特別打造親近水域的步道及跳石，讓鄉親可以休閒散步、小朋友能親近水域，進而重新改造文信公園。很高興鄉親最重視、最期待的一件事終於動工，可說是竹北市最重要核心的水域景觀工程，期盼如期如質完成。

部長彭啓明說，過去一年多，他不管處理新竹垃圾、頭前溪及空氣異味問題，都與縣府努力合作推動及應變，也有很好的成果。今天豆子埔溪將有全新的開始，這次環境部好不容易擠出近1.2億元支持，相當不容易，相信可以讓市民朋友，將來有一個新去處，更期待成為竹縣未來的新觀光景點，甚至提升居住品質，這是大家所樂見的。環境部會全力協助新竹縣，讓民眾喝到好的水、呼吸新鮮空氣，甚至提升環境品質，這是中央與地方一起合作的目標。

工務處長戴志君表示，豆子埔溪為新竹縣核心發展科技重鎮的母親河，縣府積極爭取經費提升整體環境品質，114年獲環境部核定總經費1億8740萬元(環境部補助1億1806萬2000元、縣府配合款6933萬8000元)執行本計畫，藉由設置以天然礫石為主要濾材之生態工法礫間處理場及污水截流方式，改善及淨化豆子埔溪水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題，同時優化周邊景觀環境，讓民眾能真正親近水域。

處長戴志君進一步說明，為讓豆子埔溪水質可以改善，並增加水中生物多樣性，首先會將博愛街至莊敬一路間排放至豆子埔溪之生活污水，統一收集於礫間處理場除臭及淨化，處理後的水於翰林橋上游處放流，藉此讓污水循環再利用，同時維持溪水的清澈。

再來，就是將礫間處理場、文信公園周邊，以及儒林橋至翰林橋周邊變身成為景觀花園，設置親水階梯、步道及跨河跳石，讓孩童可以近距離的親近豆子埔溪，觀察溪流生態，讓公園變成最棒的戶外自然教室，也可成為黃昏漫步休閒的好去處。工期約600個日曆天，預計明年年底可完工。