豆子埔溪枯水低溫魚群死亡 竹縣府開3水井挹注及增加放流水

竹北豆子埔溪枯水又低溫魚群死亡，竹縣府開三水井全天挹注水源及請農田水利會每週增加放流水。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣豆子埔溪因值枯水期，又遇農田水利署斷水期，導致引流水量大幅降低，加上近日氣溫驟降，魚群死亡事件增加，縣府工務處除委託契約廠商每日派工清理，避免臭味和水質污染外，更緊急建置三處備援水井補充水量，並協調經濟部水利署等各單位，於斷水期內從每週放流一天增加至每週二天，提升豆子埔溪水量，降低魚群死亡發生。

工務處表示，日前接獲副議長王炳漢與多位議員反映，豆子埔溪魚群死亡事件有增加狀況，立即著手了解因應。豆子埔溪為東山溪與舊港圳匯流而成，因現值枯水期，溪水減少且流速減緩，又遇上去年十二月一日至今年二月五日止，為農業部農田水利署新竹管理處公告的斷水期，期間豆子埔溪上游水閘門關閉，每週僅週日一天放流十二小時，溪水水量更少，水中溶氧降低，加上近日氣溫驟降，導致魚群缺氧死亡情況增加。

工務處指出，為避免死魚臭味影響民眾及溪水水質，已委由契約廠商每天派工清理。除此之外，工務處緊急祭出兩項因應措施。首先，為改善冬季川流水量不足，在豆子埔溪沿線的安溪寮橋、縣政二號橋和義崙橋建置三座備援水井，水井本為不定期開啟，自即日起至斷水期結束的二月五日，三座水井將全日開啟來挹注豆子埔溪溪水。

中長期來看，縣府規劃「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，本月即將開工，工程除了環境改善外，更著重水質淨化，未來針對至善橋至博愛橋間，原流入豆子埔溪之民生污水精準截流，並透過專管引導至地下室之礫間處理機房，利用自然過濾原理除臭及淨化，處理後的淨水將抽送至縣政九路上游放流，為豆子埔溪補充乾淨水源，藉此讓污水循環再利用，同時維持溪水的清澈，改善及淨化豆子埔溪水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題。