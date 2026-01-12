豆子埔溪枯水造成魚群死亡 竹縣府開3水井全日挹注





新竹縣豆子埔溪因值枯水期，又遇農田水利署斷水期，導致引流水量大幅降低，加上近日氣溫驟降，魚群死亡事件增加，縣府工務處除委託契約廠商每日派工清理，避免臭味和水質污染外，更緊急建置3處備援水井補充水量，並協調經濟部水利署等各單位，於斷水期內從每週放流1天增加至每週2天，提升豆子埔溪水量，降低魚群死亡發生。

縣府工務處近日接獲縣議會副議長王炳漢與多位議員反映，豆子埔溪魚群死亡事件有增加狀況，工務處立即著手了解因應。豆子埔溪為東山溪與舊港圳匯流而成，因現值枯水期，溪水減少且流速減緩，又遇上去(114)年12月1日起至今(115)年2月5日止，為農業部農田水利署新竹管理處公告的斷水期，期間豆子埔溪上游水閘門關閉，每週僅週日一天放流12小時，溪水水量更少，水中溶氧降低，加上近日氣溫驟降，導致魚群缺氧死亡情況增加。

竹縣府工務處指出，為避免死魚臭味影響民眾及溪水水質，已委由契約廠商每天派工清理。除此之外，工務處緊急祭出兩項因應措施。首先，為改善冬季川流水量不足，在豆子埔溪沿線的安溪寮橋、縣政二號橋和義崙橋建置3座備援水井，水井本為不定期開啟，自即日起至斷水期結束的2月5日，3座水井將全日開啟來挹注豆子埔溪溪水。



