豆府前3季每股賺11.18元
〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖餐飲集團豆府(2752)公布第3季合併營收為10.45億，年增8.69%，創下同期歷史新高；營業毛利5.42億元，年增9.05%，稅後淨利為1.16億元，每股盈餘4.34元。
累計前3季合併營收為30.05億元，年增12.18%，營業毛利3.82億元，年增5.52%，稅後淨利為2.99億元，每股盈餘11.18元。
豆府表示，第3季受惠於暑假消費旺季，帶來消費人潮外，豆府持續且穩健之展店策略，也是第3季營運持續成長的原因。包含韓式定食品牌「韓姜熙的小廚房」，7月分別於桃園華泰名品城，及台北Dream Plaza連開兩店；「姜滿堂」正宗韓國直火燒肉，也同步於7月在Dream Plaza開展雙北首店。
「北村豆腐家」8月及9月，分別在新光三越台南小北門以及桃園八德置地廣場，開出該品牌全台第24家店及第25家店，讓整體豆府餐飲集團旗下門市總數達94家店；台中新光三越於9月下旬順利復業，也讓已進駐該點多年的「涓豆腐」與「韓姜熙的小廚房」，持續貢獻營收與獲利。
第4季在各大百貨賣場週年慶，以及天氣漸冷下的年底聚餐旺季挹注下，可望為集團營運帶來正面效益。
更多自由時報報導
台灣NO.1！醫療系統領先全球 外媒還點名這些國家
Costco最不受歡迎的5款電子產品 用戶評價幾乎全是負評
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
普發1萬首批1046萬筆陸續入帳 明起開放查詢登記結果
其他人也在看
經部啟動企業創新研發布局推動計畫
為協助企業強化研發能量、布局未來技術，經濟部正式推出「企業創新研發布局推動計畫」，將引導企業建構研發制度、延攬人才並整合技術路線圖，打造臺灣產業競爭新優勢，以更靈活的補助方式與輔導機制，協助企業從製造導向走向創新驅動，打造長期競爭優勢。產業技術司表示，該項計畫將協助企業把研發能量化為制度，從「一次性的專案」轉化為「可長可久的創新機制」。申請程序也同步簡化，取消構想階段審查、計畫書也減少至三十頁以內，降低企業申請負擔。補助金額最高達新臺幣三千萬元，涵蓋研發的全方位需求項目，包括研發人員、研發設備、耗材、專利申請、委託研究、訓練等。除了資金支持，計畫也提供專人輔導，協助企業建構研發團隊、管理技術成果與智財布局。此外，政府希望藉由這項計畫，引導企業思考中長期技術藍圖。從產品創新 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
減班休息勞工再充電 邊學邊蓄力
面對美國關稅政策等國際情勢的衝擊，製造業接單減緩，部分企業採取減班休息的方式作為因應。為協助產業穩定與勞工安心，勞動部除針對製造業九大行業推出「強化版僱用安定措施」外，更進一步推動「減班休息勞工再充電計畫」，不限產業別，凡受影響實施減班休息的企業或勞工均可提出申請。勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，該計畫提供企業最高三五○萬元的訓練補助、勞工每月最高一萬七二一○元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛！中彰投分署指出，「減班休息勞工再充電計畫」可輔導企業規劃辦理內部訓練，亦可由勞工自行參訓。為提高彈性，該計畫放寬「減班時段參訓」限制，勞工只要在減班期間內參與公司訓練課程，或是分署自辦、委辦或經認定課程，包含「勞動力發展數位服務平 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
華電第三季、前三季EPS皆創同期新高
華電橫跨電線電纜、玻璃帷幕鋁窗兩領域，其中電線電纜受惠於台電強韌電網計畫持續釋單，12日董事會承認第三季財報，第三季EPS為1.20元、前三季EPS達3.03元皆創同期新高。中時財經即時 ・ 13 小時前
長榮海運Q3合併營收969.20億
長榮海運十二日董事會通過一一四年第三季財務報告，第三季單季合併營收九六九·二○億元，較去年同期減少五五八·六八億（年減三六·五七％），稅後淨利（歸屬母公司）二一七·四六億元，較去年同期減少四○一·六七億（年減六四·八八％），營業毛利率二六·一五％，每股盈餘（EPS）一○·○四元；累計前三季合併營收二九三三·七五億元，較去年同期減少五四三·八一億元（年減一五·六四％），稅後淨利（歸屬母公司）六○○·六二億元，較去年同期減少四八六·九二億元（年減四四·七七％），營業毛利率二六·三六％，每股盈餘（EPS）二七·七四元。近年全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組；同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業之營運與成本規則。未來在市況波動中，長榮海運將採多元 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
登入「Fubon＋」抽東京機票 北富銀行動銀行用戶達500萬 週年活動限時開跑
台北富邦銀行於去年11月推出全新行動銀行「Fubon+」，簡潔清新的介面設計和流暢直覺的操作方式深受市場肯定，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%。為感謝用戶支持，北富銀特別舉辦「Fubon+週年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮，邀請新舊朋友一同感受數位金融的便利與創新。中時財經即時 ・ 13 小時前
豆府、瓦城 第三季營收亮眼
連鎖餐飲集團豆府（2752）、瓦城（2729）受惠展店效益，加上暑假與節慶帶動聚餐商機，第三季財報表現亮眼。豆府第三季合併營收10.45億元、年增8.69％，創同期新高，營業毛利5.42億元、年增9.05％，稅後純益1.16億元，EPS達4.34元；前三季營收30.05億元創同期新高，稅後純益2.99億元、年增1.36％，EPS達11.18元。工商時報 ・ 5 小時前
陽明海運Q3合併營收420.92億元 EPS1.73元
陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）昨（十二）日召開第407次董事會，通過一一四年第三季財報。一一四年第三季合併營收為新臺幣（以下同）四百二十點九二億元，稅後淨利六十點四九億元，稅後EPS為每股淨利一點七三元。鑒於一一四年國際貿易政策與地緣政治風險衝擊，陽明海運積極透過維持船期穩定性及確保營運效能。一一四年前三季累計合併營收為一千二百六十二點六五億元，稅後淨利一百四十八點一億元，惟相較二○二四年同期因市場運價下滑，前三季稅後EPS為每股淨利四點二四元。依據國際貨幣基金（IMF）十月《全球經濟展望報告》指出，由於關稅衝擊較預期更為溫和，故全球經濟成長率二○二五年上調至三點二％，高於七月預估之三％，但二○二六年小幅收斂至三點一％，另，S&PGlobal公布二○二五年十月全球製 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
強力展店加暑假助攻 豆府前三季EPS 11.18元
連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠展店效益，加上暑假與節慶帶動聚餐商機，第三季合併營收10.45億、年增8.69%，創同期新高，營業毛利5.42億，年增9.05%，歸屬母公司淨利為1.16億元，EPS 4.34元。豆府前三季累計營收30.05億，年增12.18%，亦創同期新高，歸屬母公司淨利為2.99億元，EPS 11.18元。中時財經即時 ・ 15 小時前
美食-KY重手關掉中國門市約180家 Q3大虧逾10億元
美食 - KY 重手關掉中國門市約 180 家 Q3 大虧逾 10 億元鉅亨網 ・ 1 天前
餐飲族群獲利飄香 王品前三季賺一股本 八方雲集勁揚41%
餐飲族群第3季財報亮眼登場，八方雲集、王品與亞洲藏壽司齊報捷。八方雲集單季獲利創歷史新高、前三季已賺贏去年全年，表現優異...聯合新聞網 ・ 1 天前
股利好消息！台積電漲收1475元 中信金17日第三季法說會關注配息政策
金融股部分，台新新光金、玉山金、中信金、凱基金、國泰金、三商壽、元大金、永豐金、華南金等也成交出量，皆在今天前百名排行榜內。其中，中信金將在下周一11月17日下午二點舉辦第三季法說會，股利政策將為其焦點之一；華南金則是下周三19日下午三點線上Q3法說會。凱基金202...CTWANT ・ 13 小時前
減緩所得不均 央行：提高最低工資有幫助
[NOWnews今日新聞]立法院財政委員會明（13）日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。央行在書面報告指稱，為減緩所得不均，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
投資AI大賺、軟銀獲利破紀錄；已出清輝達持股
MoneyDJ新聞 2025-11-12 06:36:31 蔡承啟 發佈投資AI相關企業的「軟銀願景基金(Softbank Vision Fund)」大賺，帶動日本軟銀集團(Softbank Group)2025年度上半年獲利(純益)飆增1.9倍、獲利金額破日本企業紀錄。而軟銀宣布，將在12月對OpenAI追加出資，另外，軟銀已出清美國輝達(Nvidia)持股。 日經新聞、讀賣新聞等多家日本媒體報導，軟銀集團11日盤後公布2025年度上半年(2025年4-9月)財報資料指出，因投資AI相關企業的「願景基金」大賺，帶動合併純益較去年同期飆增190.9%至2兆9,240億日圓，獲利金額創下歷年同期歷史新高紀錄。就日本企業半年度別財報來看，軟銀獲利金額破日本企業史上最高紀錄。 4-9月期間，軟銀旗下投資基金事業「願景基金」的投資獲利達3兆5,361億日圓、較去年同期(獲利6,103億日圓)飆增479%。其中，因投資OpenAI而認列2兆1,567億日圓投資獲利(因OpenAI估值擴大)。 軟銀在2024年9月對OpenAI出資5億美元之後，多次進行出資。軟銀並將透過願景基金在12月對OpenMoneydj理財網 ・ 1 天前
穎崴前3季獲利創同期高 每股賺33.4元
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）半導體測試介面廠穎崴今天下午公布第3季財報，單季歸屬母公司稅後淨利新台幣3.72億元，每股基本純益10.43元；累計前3季獲利11.89億元，每股盈餘33.4元，前3季獲利創歷年同期新高。中央社 ・ 14 小時前
【公告】豆府114年第3季合併財務報告經提報董事會通過
日 期：2025年11月12日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府114年第3季合併財務報告經提報董事會通過發言人：蘇凡鈞說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,004,5765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,554,3446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):381,6657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):378,1678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300,7749.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):298,54510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.1811.期末總資產(仟元):2,265,71812.期末總負債(仟元):963,63413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,283,84414.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 16 小時前
佳世達：美國市場需求不佳 期盼明年營運轉佳
（中央社記者潘智義台北12日電）液晶顯示器及投影機廠佳世達董事長陳其宏今天表示，營收下滑主要是資訊事業影響，存貨移到海外倉庫，受匯率影響較大。美國整體需求非常不好，第3季業績不佳，第4季可望與第3季持平，盼今年谷底過後，明年能有好表現。中央社 ・ 13 小時前
【公告】精確董事會決議通過設立香港公司AI-CycleX Tech Limited(調整原114年9月12日董事會所決議之股權架構)
日 期：2025年11月12日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議通過設立香港公司AI-CycleX Tech Limited(調整原114年9月12日董事會所決議之股權架構)發言人：張俊成說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:預計出資1,500萬人民幣取得 AI-CycleX Tech Limited(名稱暫定)100%股權2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 民國114年11月12日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:1,500萬人民幣6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:母子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類中央社財經 ・ 16 小時前
台灣之光！全球醫療保健勇奪第一名 狠甩7強國：連美國也輸了
台灣的醫療品質舉世聞名。現在有外媒報導，在全球醫療體系的最新評估指出，台灣因為有「高效、平價與普及的健保模式」，可以說是全球醫療保健冠軍，成為台灣之光，同時點出其他7個排名前列的國家。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
汽機車汰舊換新子法出爐 購車民眾最高退10萬貨物稅
因關稅政策不確定性，讓潛在購車民眾呈現觀望態度，財政部已在9月5日修正公布《貨物稅條例》相關條文修正。財政部與經濟部今（12）日會銜修正發布相關子法，符合特定條件的購車者，最高減徵貨物稅10萬元，子法並追溯生效，凡是在9月7日後購買小型小客車、小型機車並完成領牌登記者，皆可享有退稅優惠。太報 ・ 14 小時前
崇友第3季、前3季EPS同步改寫新高
本土電梯大廠崇友（4506）於今日公佈第三季財報，受惠三大業務保持良好完工認列進度，帶動2025年第三季稅後淨利達3.22億元、每股稅後盈餘（EPS）達1.82元，整體獲利表現改寫歷年同期新高水準。崇友累計今年前三季合併營收為新台幣47.51億元，年增21.67％，稅後淨利達8.95億元，年增19.自由時報 ・ 13 小時前