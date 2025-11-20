豆棗到底是什麼？資深菜販揭歷史：真正的MIT「值得申遺」

台灣古早味美食「豆棗」是許多人早餐必備的「掃飯神器」。（圖／翻攝自Facebook／廖炯程）

台灣古早味美食「豆棗」是許多人早餐必備的「掃飯神器」。對此，資深菜販廖炯程也透露，豆棗可說是以豆皮油炸再裹上糖與醬油的「古早味中式太妃糖」，為真正的MIT特色食品，日治時期更外銷至日本，「根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」



廖炯程近日在臉書粉專發文分享中式的早餐神物「豆棗」。他表示，每次帶孩子住飯店、享用早餐時，雖然平時習慣西式早餐，但只要看到稀飯區，仍會不自覺舀上一碗白粥，配上醬瓜、肉鬆與麵筋，而一旦看見那條黃黃甜甜的食物，他總會毫不猶豫夾上一大坨。他直言，若「稀飯不配豆棗，人生少一味。」

廣告 廣告

廖炯程續稱，「豆棗」是七年級生以前共同的兒時記憶，尤其對當過兵的男性更是如此，豆棗堪稱「掃飯神器」，他本人當年也會把豆棗留到最後，慢慢把整碗稀飯掃得一乾二淨。

他打趣表示，豆棗之所以好吃，是因為很多不健康的食物都特別迷人。豆棗的本體其實只是健康的豆皮，但會先歷經「邪惡的油炸儀式」，和鹹酥雞的工序如出一轍；之後再用糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻和辛香料等調味熬煮，讓炸過的豆皮被裹上一層油亮亮、鹹甜交織的糖衣。

「你說這些組合怎麼可能不好吃？」廖炯程甚至直言豆棗根本是台灣早期的「古早味中式太妃糖」，甜到一度都懷疑是台南人搞出來的地方零食。

他最後也補充了1則「重要冷知識」，那就是豆棗其實並不是從中國傳來的，而是台灣本土發明，真正的MIT傳統食品。日治時期因為台灣蔗糖量產，各式蜜餞如番茄乾、話梅、金橘紛紛出現；豆棗便是那個時代的創意結晶，甚至曾外銷至日本，可說是值得申請非物質文化遺產的台灣獨特美食。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友