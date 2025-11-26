豆漿噴泉！物流車對決小貨車，「他」闖紅燈害對方慘撞。（圖／TVBS）

高雄市清晨發生兩起闖紅燈交通事故，造成多人受傷及財物損失。第一起事故發生在過埤路、過勇路口，一輛載滿豆漿的小貨車與物流車相撞，導致豆漿大量噴灑，小貨車車頭嚴重損毀。警方初步判定是物流車闖紅燈所致。第二起事故則發生在中正一路與高速公路旁路口，一名自小客車駕駛闖紅燈撞倒機車騎士，所幸騎士僅輕微受傷。這兩起事故再次凸顯遵守交通號誌的重要性。

監視器畫面清楚記錄了第一起事故的經過，只見物流車在紅燈時緩緩通過馬路，此時左方一輛小貨車疑似煞車不及，直接撞上物流車。碰撞瞬間，大量豆漿從小貨車中噴出，現場還伴隨著車身冒煙的情況。目擊民眾表示，撞車的聲音非常巨大，令人震驚。

物流車疑似闖紅燈，滿載著豆漿的小貨車煞車不及，直接撞上。（圖／TVBS）

小貨車駕駛向警方說明，當時他是綠燈通行，而物流車闖紅燈導致他煞車不及，整個車身都撞了下去。這輛小貨車原本正要將豆漿送往連鎖早餐店進行配送。而物流車駕駛則表示，事發時他有在路口停下，但因為受到驚嚇，不太清楚當時的狀況，並聲稱小貨車車速很快。

交通分隊副分隊長潘瑞順表示，初步分析研判為物流車駕駛陳男疑似闖紅燈所致，但詳細肇事原因仍需交通大隊進一步研判。事故發生時間是26日凌晨3點多，救護人員已緊急到場處理。

交流道匝道路口，小客車闖紅燈擦撞橫向機車，幸好騎士僅受輕傷。（圖／翻攝Youtube＠WOWtchout）

另一起事故則發生在25日晚間，地點位於中正一路與高速公路旁的路口。監視器畫面顯示，直行車道已亮起紅燈，橫向道路亮起綠燈後，機車騎士向前行駛時突然停下，隨後就被一輛闖紅燈的自小客車擊落。幸運的是，被撞的女騎士只有輕微擦挫傷。對於這起事故的詳細原因，將進一步釐清。警方也呼籲，遵守交通號誌規則是預防交通事故的基本要素，不論是何時何地，都應謹慎駕駛，遵守交通規則。

