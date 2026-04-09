豆漿店老闆娘太正？年輕男在店內脫褲猥褻

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新莊某知名豆漿店發生猥褻事件。（圖／AI生成）





新北市新莊一間知名豆漿店近日傳出誇張猥褻事件。一名年約20歲男子進入店內後，竟公然脫下短褲並做出不雅動作，過程全被店內監視器拍下。影片上傳到地方臉書社團，引發在地居民強烈不安與憤怒。

脫褲猥褻僅15秒

根據臉書社團「愛新莊我是新莊人」公布的監視器畫面，這名身穿同色長袖、短褲的男子還沒坐上座位，就已半脫褲子露出臀部，跟在他身後上茶水的老闆娘見狀立刻加快上桌速度並離開，全程也不敢與男子對視。未料老闆娘一轉身離開，男子立刻把短褲全部拉下，手部也出現可疑動作，眼神甚至不斷盯著老闆娘。

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整個過程持續約15秒，男子疑似察覺店內監視器，加上老闆突然出現，男子立刻穿起褲子起身假裝若無其事。然而，他這番自以為神不知鬼不覺的誇張行徑，早已被監視器完整記錄。

網呼太噁心

畫面曝光後，迅速掀起網友熱議，紛紛驚呼：「太噁心了！」、「看到監視器還知道要穿褲子」、「大冒險輸多大呀？」、「犯案工具應該要沒收」，更有不少在地人指出該店即是新莊知名的豆漿店，呼籲店家與目擊者儘速報警。另有網友根據男子與常人不同的動作、反應懷疑，男子可能有身心相關隱疾。

警方：已擴大調閱監視器

轄區新莊分局對此表示，目前尚未接獲民眾正式報案，但已主動介入調查。警方指出，豆漿店內屬於半公共空間，該男子的行為已明顯觸犯《刑法》第 234 條「公然猥褻罪」。目前派出所正積極調閱店周邊監視器，以釐清男子的身分及逃逸路線，全案將依公然猥褻罪嫌持續偵辦中。

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