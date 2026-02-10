豆漿紅茶「3種人」不建議喝！營養師點名示警 「真正問題」很多人沒料到

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每次走到早餐店，不管是為了口感還是想少喝點牛奶，「豆漿紅茶」絕對是很多人心中的Top 1選項！好喝順口又有豆香味！但相信你一定也聽過這些江湖傳言：「聽說豆漿加紅茶會腎結石？」、「這樣喝蛋白質會白補了？」、「喝完肚子怪怪的是不是中毒？」對此，吃對營養所｜建銘營養師表示，放心，不會結石，也不會中毒！但是，這確實不是最聰明的營養搭配。為什麼會這樣說？可以從3個身體最在意的層面來解析：

1、蛋白質吸收：會打折，但不是「無效」

紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。它只是讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」，也不是讓你喝了個寂寞。

．一般健康成人：影響不大，不用太擔心

．需要注意的人：如果你正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用

2、鐵質吸收：素食朋友請筆記

這點比較重要！單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。誰要注意？吃素者（鐵來源多是植物性）、容易貧血、臉色蒼白的人、生理期量大的女生，如果你常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，建議改掉這個習慣！

3、腸胃反應：比營養流失更「有感」的問題

其實在診間，比營養吸收更常聽到的抱怨是：「為什麼我喝完豆漿紅茶容易脹氣、胃糟糟？」原因很簡單，豆漿本身就容易產氣（脹氣王之一），紅茶為咖啡因＋單寧酸，容易刺激胃酸分泌，兩者加在一起=腸胃敏感者的雙重負擔。容易胃食道逆流、胃悶、拉肚子的人，這杯真的先不要。

到底能不能喝？

吃對營養所｜建銘營養師強調，營養學沒有絕對的「對與錯」，只有「適不適合你現在的身體」。豆漿紅茶不是毒藥，但如果你希望每一口食物都發揮最大效益，把它們分開，或許是更溫柔對待身體的方式！

不建議常喝的族群：

．素食者、貧血一族

．腸胃敏感、容易胃食道逆流

．正在極力補充營養的長輩或病人

▲建議：豆漿單喝，茶等飯後1-2小時再享受。

可以喝的情況：

．你腸胃壯壯

．飲食均衡，不缺鐵也不缺蛋白

．純粹是想解饞，不是為了養生

▲建議：只要不是把它當水喝，偶爾一杯是完全沒問題的

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

