豆腐也有假貨？營養師點名高熱量地雷 百頁豆腐油脂竟是傳統5倍

營養師程涵宇提到，豆類含有富含的異黃酮素（isoflavones），為一種植物性的類雌激素，又因為在大豆中含量最為豐富，因此又被稱為大豆異黃酮。「由於結構與雌激素類似，不僅能減緩停經婦女的骨質流失，也能調節女性賀爾蒙不足而產生的相關症狀。」

大豆異黃酮能降低壞膽固醇

除此之外，根據臨床研究，大豆異黃酮本身還具有啟動體內抗氧化系統的功能，因此也能清除體內自由基，降低乳癌死亡率與復發的危險性，對於廣大女性來說既能養顏又能保健身體。

「不過各位男性也不用太過失落，大豆異黃酮的功效還不只這些。」程涵宇笑著解釋，大豆異黃酮能降低壞膽固醇，增加好膽固醇以預防動脈硬化或冠狀動脈相關疾病。根據美國食品藥物管理局對黃豆蛋白所做的健康宣稱也指出，配合低飽和脂肪（每餐1g以下）、低膽固醇（每餐20mg以下）飲食，每天攝取25g黃豆蛋白，可降低罹患心血管疾病的危險，「大約是4湯匙的黃豆（70g）或是900c.c.的無糖豆漿、兩塊市售豆腐（280g）的份量。」。

常見豆類加工食品，你掃雷了嗎？

我們生活周遭充斥著許多豆製品，如豆漿、豆腐、豆乾、豆花、豆皮等，大部分都是由黃豆加工而來，而許多朋友一聽見「加工」二字，不免會在購買上持有疑慮。為此程涵宇也表示，其實只要秉持原料非基因改造、製成安全衛生，無額外的添加物等基本三原則，就能先掃掉一堆雷。

「有趣的是，豆腐跟人不一樣，留越多渣的豆類加工食品，就代表它的膳食纖維也就越多，對人體也越好。」我們在挑選豆類加工品時，也盡量以天然的米白或米黃色的食品為佳。像是市售的褐色豆乾大多摻有焦糖色素，就須特別留心。

別買到冒牌豆腐

另外，「只要認真看看營養標示就知道，市面上有些冠名『豆腐』的產品，其實不是真正的豆腐，不僅蛋白質含量較低，還會帶來超高的熱量！」程涵宇提到，沒有大豆成分的「豆腐」其實意外的不少，包括芙蓉豆腐、杏仁豆腐、魚豆腐等等，都是使用其他東西加工而成。

「好比百頁豆腐，其實是大豆分離蛋白再加上植物油以及加工過後修飾澱粉所製成，其油脂含量是傳統豆腐的5倍，熱量更是傳統豆腐的2.4倍。」想要吃進豆類的營養及好處，還是優先選擇天然的豆類，例如黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆，或是微加工的豆類例如豆腐、豆漿等為佳。

