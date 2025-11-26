豆腐吃不完！兩台人在東京遭攻擊 中國外交部呼籲日本「保護好中國人」

國際中心／綜合報導

先前兩名台灣人在東京遭暴力攻擊搶劫，引起關注。想不到中國外交部藉題發揮，要求日本重視此案，保障「在日中國公民和機構的安全」。

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（圖／翻攝自中國外交部網站）

根據先前日媒報導，兩名台灣男性今年7月在東京千代田區街頭遭暴力攻擊，嫌犯先用催淚噴霧噴射後，又用鐵棒攻擊，造成兩男受傷。之後嫌犯還企圖搶走受害者的行李箱。目前東京警方已逮捕5名嫌犯。

這起案件也引起中國官方注意，且還趁機大吃豆腐。新華社報導，中國外交部發言人毛寧今（26日）表示，目前日本有多起針對中國公民的犯罪案件，「我們注意到，日本警方逮捕了5名涉嫌襲擊『中國公民』的犯罪嫌疑人」，要求日本採取行動，保障「在日中國公民和機構」的安全。

廣告 廣告

毛寧還指控，中國駐日使館也多次遭到日本右翼分子線上與線下的騷擾。毛寧指的應為先前有網友帶著音響，到中國駐日使館前，循環播放台灣媚中網紅館長飆罵習近平的錄音檔一事。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

日本街頭藝人「吉他上貼台灣國旗」小粉紅上前開嗆 他一句KO

前日本陸軍高官「一週內殲滅中國艦隊」言論被挖 中網炸鍋

赦免活動上火烤政敵！川普咕咕叫與火雞對話 酸拜登去年自動筆赦免無效

一文看懂／中日為台鬧翻！中共扯二戰史拉攏美國 川普只想「模糊」處理

